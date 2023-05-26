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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'tan Galatasaray maçı açıklaması: 'Kazanmak için oynayacağız'

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#Ankaragücü#Tolunay Kafkas#Türkiye Kupası
Ankaragücünde Tolunay Kafkastan Galatasaray maçı açıklaması: Kazanmak için oynayacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 00:36

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir'e elendikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'e elenen Tolunay Kafkas, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Tolunay Kafkas'ın açıklamaları;

Çok üzgünüm. Çok nadir üzülürüm ben. İki maçta da skor olarak yenildik. Kazanmak için bütün hamleleri yaptık. Belli bir oyun anlayışımız var. Ligdeki Galatasaray maçına odaklanacağız artık. Ligdeki durumdan çok tatminkar değilim

LİGİ TAYİN ETME GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK

Son 3 hafta her şey olabilir. Bizim ligi tayin etme gibi bir durumumuz yok. Bugün nasıl kazanmak için oynadıysak o gün de öyle oynayacağız. Ne olur ne biter beni ilgilendiren bir konu değil bu

KIRMIZI KART DOĞRUYDU

Hakemin gösterdiği kırmızı kart doğruydu. Bizim oyuncumuzun haksız bir durumu vardı. Emre hocayı, kardeşimi tebrik ederim. Galatasaray'daki dönemimde oda arkadaşıydık

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#Ankaragücü#Tolunay Kafkas#Türkiye Kupası

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