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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı!

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#Süper Lig#Ankaragücü#Tolunay Kafkas
Ankaragücünde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 14:12

Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı. 

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…

İKİ ADAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ankaragücü'ün Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

ANKARAGÜCÜ 14. SIRADA BULUNUYOR

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Ligde geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ankaragücü, 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

Takımın başına geçen sezon geçen Tolunay Kafkas, toplam 20 maçta 1.15 puan ortalaması yakalamıştı.

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#Süper Lig#Ankaragücü#Tolunay Kafkas

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