Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'ndan maç sonu hakem isyanı!

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MKE Ankaragücü Trendyol Süper Ligi’nin 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Maçın başı ve ortalarına doğru ilk yarının ortalarına doğru rakibin ekmeğine biraz yağ sürdük. Çok basit toplar kaptırdık. Özellikle ön bölgedeki oyuncularımız. Buna binaen rakibinde da istediği buydu zaten. O merkezde kaptırılan toplarla Konyaspor ceza sahasına inmeye çalışan bir takım. Bunlar da uzun zamandır kazanmıyorlardı. Taraftarların önünde bu yakalamak istediler ve 1-0’ı yakaladıktan sonra da biz örtmeye çalıştık. İlk yarıda hantal bir oyun vardı. Bence ikinci yarıda nispeten daha hareketlendirdik oyunu. Ceza sahasına indik. Pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda da hatta maçın 2. dakikası da dahil olmak üzere. Pozisyonlara girdik. Aynı problemlerimiz devam ediyor. Temas ve bitiricilikle alakalı bizim 4 aydır gördüğümüz problemlerimiz var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Konyaspor'u tebrik ederim. Ligde hiçbir maç kolay değil. Bu saatten sonra da bizim adımıza da her maç ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken zorlukta geçecek gibi görünüyor” şeklinde konuştu.



"Hakemler adına çok üzgünüm"

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Teknik direktör Emre Belözoğlu, tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında, "Ankaragücü çok büyük bir camia. Ben buraya geldikten sonra bunu net bir şekilde daha iyi anladım. Camiam adına çok üzgünüm. Bu yaşatılan süreçten dolayı da üzgünüm. Hakemler adına da çok üzgünüm. Kendilerini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar çok bariz bir hata" diye konuştu.

Fahrudin Omerovic: 'Bundan sonraki her maçımız final maçı'

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ise “İlk önce futbolcularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk dakikadan itibaren maçın son dakikası bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu ve inançla zaten galibiyet geldi. Ama bunu yaparken unutmamız gerekiyor bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim ve inanıyorum ki, bugünkü maç bir bütünleşme maçıydı. Hem seyirci hem de takım arasındaki o olumlu bir bağ oluştu. Bundan sonraki her maçımız final maçı. Kupada iki maç kazandık. Bugün ilk defa ligde galibiyet aldık. Sonuçta baktığı zaman gidişatımız iyi gidiyoruz. Tabii ki her puan bizim için önemli. Dediğim gibi ondan sonraki bütün maçlar final. Ankaragücü belli bir puan içerisinde. Zaten Emre Hoca topa sahip olan takımı oluşturmaya çalışıyor. Sahadaki yerleşimi iyi onların birinci, ikinci bölgede, üçüncü bölgeye kadar geçişleri zaten belliydi. Biz de mümkün olduğu kadar bunları bu şekilde bozmaya çalıştık. Bazen başardık, bazen başaramadık. Ama en önemli oyuncularımın inancı, o irade gücü, hücum ise hücum, savunma ise savunma. Zaten bu galibiyet, getiren zaten en büyük faktör bunlar” şeklinde konuştu

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