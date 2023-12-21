Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu: Psikolojik olarak yıpratıcı bir dönem

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Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası ilk maçında seyircisiz olarak Hatayspor karşısında çıkan Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu haftanın gelişi, geçen hafta yaşanan olaylar ister istemez, olayın biraz merkezinde olmamız itibarıyla psikolojik anlamda yıpratıcı olsa da oyuncuları sahanın içinde tutmak için hazırlandık. Yapmamız gereken sahaya motive olmak, Ankaragücü'nü sahanın içinde güçlü kılmak. Bunun için hazırlandık. Kolay bir maç olmayacak.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ"

Ankaragücü camiasının yaşanan süreçte en büyük gücü taraftardır. Bugün de bizi büyük bir kalabalık uğurladı stadyuma. Takımına, camiasına, başkanına sahip çıkan bir taraftar var. Onları tribünde görmek, son 3 haftada yakaladığımız ivmeyi devam ettirme isteğimiz vardı. Ne yazık ki böyle bir ceza var, çekmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum, stadyumun dışında dev ekranda maç izlenecek. Umarım tüm Ankaragüçlüleri mutlu edecek skorla sahadan ayrılan biz oluruz.

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"VOLKAN BENİM ÇOK İYİ ARKADAŞIM"

Kolay bir maç olmayacak. Bu ligde maç kazanmak zor. Volkan Demirel Hoca benim arkadaşım, çok iyi işler yapıyor. Güzel, futbola yakışır bir akşam olur inşallah.