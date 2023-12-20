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Son Dakika: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e cevap: 'Birçok kez özür diledim!' | Soyunma odası - koridor detayı

Güncelleme Tarihi:

#Halil Umut Meler#Emre Belözoğlu#Emre Belözoğlu Halil Umut Meler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 11:58

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'in saldırıyla ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi." sözlerine cevap verdi. Belözoğlu, Meler'den birçok kez özür dilediğini ancak karşılığı olmadığını dile getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitimiyle birlikte sarı - lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, olayın ardından ilk röportajını Hürriyet Gazetesi'ne vermişti.

MELER: "FARUK KOCA ÖZÜR DİLEDİ AMA BELÖZOĞLU DİLEMEDİ"

Halil Umut Meler, röportajında, "Beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?" ifadelerini kullanmıştı.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Meler'in Hürriyet Gazetesi'ne verdiği özel röportajın ardından basın açıklaması yaptı.

Meler'den özür dilediğini ifade eden Emre Belözoğlu, kamuoyunda kendisinin 'kötü çocuk' ilan edildiğini dile getirdi.

İşte Belözoğlu'nun sözleri;

"BİRÇOK KEZ ÖZÜR DİLEDİM"

Son Dakika: Emre Belözoğlundan Halil Umut Melere cevap: Birçok kez özür diledim | Soyunma odası - koridor detayı

"Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Kendisinin bahsettiği olaydan sonra bugüne kadar 14 maçıma birinci hakemlik yaptı. Hiçbir olayımız olmadı, hiçbir şey yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri hatırlamaya çalışıyoruz, bize kin olarak gelecek olayları unutmaya gayret eden bir insanım. Hayatım boyunca hep aksiyonun içinde anlık kararlar alarak ne yazık ki kötü çocuk oldum. Ben hiç plan yaparak maça çıkmadım. Beni seven veya sevmeyen herkes bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak biri değildir."

"KÖTÜ ÇOCUK BİZ OLUYORUZ"

Son Dakika: Emre Belözoğlundan Halil Umut Melere cevap: Birçok kez özür diledim | Soyunma odası - koridor detayı

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"Kötü çocuk biz oluyoruz. Problem yok. Benim çekinecek hiçbir şeyim olmadı hayatta. Benim annem, benim yüzümden çok sıkıntı çekti. Sorumluluklarımız var. Gerçekler konuşulmadığında endişelerim ortadan kalkıyor."

"KENDİSİNİ ELE VERDİ"

Son Dakika: Emre Belözoğlundan Halil Umut Melere cevap: Birçok kez özür diledim | Soyunma odası - koridor detayı

"Maçtan bir gün önce mecbur kaldığım için bu konuşmayı yapıyorum. Haklının acelesi yok. Maçla ilgili çok konuşacak bir şey olmadığını ve üzgün olduğumu söyledim ama çok karşılığı olmadı sanırım. Ben olayı duyduğumda soyunma odasındaydım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Takımım adına kendisinden 3-4 kere özür diledim. Kendisi de bugün yapmış olduğu ifade de üzülerek söylüyorum kendisini ele verdi."

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"KİMSE BENİ TEK KOLUYLA DURDURAMAZ"

"Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Bizim de hatamız varsa hiçbir zaman özür dilemekten geri durmadık. Orada beni kimse durdurmadı. Ben bir şey yapmak istersem kimse beni tek koluyla durduramaz. Bunu geçmişte hata yapmış birisi olarak söylüyorum."

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