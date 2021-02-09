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GeriFutbol Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

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Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman'la prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 18 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

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