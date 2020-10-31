Ankaragücü koronavirüsün gölgesinde İstanbul'da! Galatasaray'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Galatasaray, 3 maçlık galibiyet hasretine Erzurum deplasmanında son verdi ancak golcüsü Radamel Falcao'yu kaybetti. Kolombiyalı yıldızı kırmızı kart cezalısı...

- Sarı kırmızılı ekipte Younes Belhanda sakat, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli iyileşti.

- Her hafta yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, 1 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı fakat bu oyuncunun kim olduğu belirtilmedi.

- Normal şartlarda TD Fatih Terim'in orta alanda Taylan Antalyalı'nın yanından Etebo ile başlayıp orta alanı sağlam tutması gündemdeydi. "9 numara" tercihi olarak Mbaye Diagne yerine Ryan Babel görebilirdik.

ANKARAGÜCÜ

- Koronavirüsün gölgesindeki bir diğer takım da Ankaragücü!

- 7 pozitif vakası bulunan Ankara ekibinde 1-2 kişinin de belirti gösterdikleri için takımdan ayrı tutuldukları açıklandı. Cezalı Alper Potuk'u da hesaba katarsak takımdaki eksik sayısı 10...

- Pozitif vakaların kim oldukları açıklanmadı fakat son paylaşılan antrenman fotoğraflarında yer almayan Joseph Paintsil, Tiago Pinto, Cebrail Karayel, Stylianos Kitsiou, Luka Adzic ve Torgeir Borven'in karantinada oldukları söyleniyor.

- Sakatlığını atlatan forvet Jonathan Bolingi maç kadrosunda olacak, stoper Michal Pazdan'ın durumu belirsiz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 4 Süper Lig maçında 4 puan topladı.

- Kırmızı kart cezalısı Radamel Falcao, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 8 golün 7'sine doğrudan katkı sağlamıştı. (5 gol - 2 asist)

- Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı 3 deplasman golünün 2'sini atan Joseph Paintsil koronavirüs karantinasında...

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%54'lük kesim eksik rakibi karşısında sarı-kırmızılı takımı galibiyete yakın görüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

Cezası nedeniyle Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek olan Falcao'nun Monaco günlerinden! Nefis goller...