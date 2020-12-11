Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlayacak! İlk 9 maçta sadece 2 puan...

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Ligde bir maçı eksik olan, bir haftayı da bay geçen sarı-lacivertli takım, oynadığı 9 karşılaşmada 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan başkent temsilcisinde, maç öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde biri futbolcu 3 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde 8 Aralık'ta da 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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