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Canlı anlatım: Ankaragücü Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Kayserispor#Süper Lig
Canlı anlatım: Ankaragücü Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 15:50

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 2-1 KAYSERİSPOR

Goller: 15' Cardoso, 38' Ali Sowe, 63' Emre Kılınç

İkinci yarı oynanıyor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

13. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Onur Bulut’un içeriye çevirdiği topta Cardoso topu ağlarla buluşturdu. (0-1)

25. dakikada İlhan Parlak’ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruş az farka dışarıya çıktı.

38. dakikada Ankaragücü’nün sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Kılınç, paslaşarak kullandı. Pası alan Marlon’un açtığı ortada Sowe, kafa vuruşuyla Ankaragücü’ne beraberliği getirdi. (1-1)

42. dakikada Carole’un rakip orta sahanın ilk metrelerden kullandığı serbest vuruşta, Campanharo önünde kalan topu az farkla dışarı gönderdi.

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44. dakikada Marlon’un sol kanattan açtığı orta ile ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Tolga Ciğerci’nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci’nin sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Ali Sowe.

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan.

ANKARAGÜCÜ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Kayserispor'u konuk edeiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Ankaragücü#Kayserispor#Süper Lig

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