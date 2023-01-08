Canlı anlatım: Ankaragücü Kayserispor maçı

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
ANKARAGÜCÜ 2-1 KAYSERİSPOR
Goller: 15' Cardoso, 38' Ali Sowe, 63' Emre Kılınç
İkinci yarı oynanıyor
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
13. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Onur Bulut’un içeriye çevirdiği topta Cardoso topu ağlarla buluşturdu. (0-1)
25. dakikada İlhan Parlak’ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruş az farka dışarıya çıktı.
38. dakikada Ankaragücü’nün sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Kılınç, paslaşarak kullandı. Pası alan Marlon’un açtığı ortada Sowe, kafa vuruşuyla Ankaragücü’ne beraberliği getirdi. (1-1)
42. dakikada Carole’un rakip orta sahanın ilk metrelerden kullandığı serbest vuruşta, Campanharo önünde kalan topu az farkla dışarı gönderdi.
44. dakikada Marlon’un sol kanattan açtığı orta ile ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Tolga Ciğerci’nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci’nin sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt gole izin vermedi.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Ali Sowe.
Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan.
ANKARAGÜCÜ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Kayserispor'u konuk edeiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.