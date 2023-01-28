Canlı anlatım: Ankaragücü Gaziantep FK maçı

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Erol Bulut ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Ankara deplasmanında Erdal Güneş önderliğinde çıkıyor.
CANLI ANLATIM
ANKARAGÜCÜ 0-0 GAZİANTEP FK
İlk yarı bitti...
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlos, Tolga, Diack, Zahid, Taylan, Emre, Ali Sowe.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou.
ANKARAGÜCÜ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.