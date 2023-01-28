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Canlı anlatım: Ankaragücü Gaziantep FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Ankaragücü#Gaziantep Fk
Canlı anlatım: Ankaragücü Gaziantep FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 15:45

Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Erol Bulut ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Ankara deplasmanında Erdal Güneş önderliğinde çıkıyor.

CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 0-0 GAZİANTEP FK

İlk yarı bitti...

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlos, Tolga, Diack, Zahid, Taylan, Emre, Ali Sowe.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou.

ANKARAGÜCÜ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Süper Lig#Ankaragücü#Gaziantep Fk

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