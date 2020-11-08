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GeriFutbol Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçında Fuat Çapa'dan dikkat çeken hareket
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Haber Giriş: 08.11.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçında Fuat Çapa'dan dikkat çeken hareket

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Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçında Fuat Çapa'dan dikkat çeken hareket
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Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sona eren Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Süper Lig’in 8. haftasında Ankaragücü evinde ligin flaş takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 89. dakikasına 2-1 yenik giren Başkent temsilcisi, 90. dakika Emre Güral’ın golüyle karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı.

Maçta dikkat çeken detaylardan biri ise Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın 2-2’ye gelen oyunda gol için hızlı hareket eden Sarlija’yı uyarması oldu. 90+4’te hızlı taç kullanmak isteyen oyuncusunun önünü kesen Çapa, yavaş olması yönünde ikazlarda bulundu.

Bu hareket, 4 maçtır takımıyla kaybeden Çapa'nın beraberliğe razı olduğu yönünde yorumlandı.

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçında Fuat Çapadan dikkat çeken hareket

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