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Ankaragücü, Amed Sportif'i 6 golle geçerek turladı

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#Türkiye Kupası#Ankaragücü#Amed Sportif
Ankaragücü, Amed Sportifi 6 golle geçerek turladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 19:08

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif'i 6-2 yenerek turladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile karşılaştı. Müsabakadan 6-2’lik farklı bir skorla ayrılan Başkent ekibi, üst tura yükseldi.

Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Emir Eray Eyisoy xx, Veli Karakaya xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx (Nurullah Aslan dk. 46 xx), Oğuz Ceylan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Sinan Osmanoğlu xx, Fıratcan Üzüm xx, Diack xx, Ariyibi xx, Zahid xxx, Rodrigues xx (Şahverdi Çetin dk. 57 xx) Chatzigiovanis xx (Alperen Babacan dk. 57 xx), Ruiz xxx (Macheda dk. 57 xx)
Yedekler: Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Beridze, Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Amed Sportif: Bekir Sevgi xx, Muhammet Raşit Yöndem xx, Emre Can Coşkun xx, Gökhan Köseoğlu xx, Oğuz Çetinkaya xx, Eren Mızrak xx (Kerem Çağatay dk. 71 x), Muhammet Hüseyin Seyhan xx (Alişan Erat dk. 64 x), Emrullah Ertuş xx (Halit Çokyaşar dk. 53 xx), Ercan Çapar xx (Nesim Bekmez dk.53 xx), Taner Gümüş xx, Tayyib Kanarya xx (Okan Deniz dk. 71 x)
Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Hüseyin Güngör, Anıl Şahin, Ömer Bozan, Serkan Tanrısever
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Ruiz (dk.7 ve dk.45+2), Sinan Osmanoğlu (dk. 9), Zahid (dk.28 ve dk.74), Chatzigiovanis (dk. 46) (Ankaragücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 85 k.k.), Tamer Gümüş (dk. 89) (Amed Sportif)
Sarı kart: Emre Can Çoşkun (Amed Sportif)

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#Türkiye Kupası#Ankaragücü#Amed Sportif

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