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GeriFutbol Ankaragücü 4 transfer birden açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Ankaragücü 4 transfer birden açıkladı!

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Ankaragücü 4 transfer birden açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, biri yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde satın alma opsiyonlu kiralanan santrfor Aliou Badji ile 6 aylık, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ve forvet mevkiinde oynayan Embiya Ayyıldız ile de 2,5 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlusu Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, atılan imzaların MKE Ankaragücü camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig'in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Ankaragücü 4 transfer birden açıkladı

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