Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve golleri

Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Ankaragücü'nün sayılarını 27. dakikada penaltıdan Torgeir Börven ve 90. dakikada Emre Güral atarken konuk ekibin gollerini 15. dakikada Artur Sobiech, 35. dakikada Enzo Roco kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 12'ye çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü ise 2 puana çıktı.

ANKARAGÜCÜ 2-2 FATİH KARAGÜMRÜK

GOLLER: 15' Sobiech, 35' Roco (Fatih Karagümrük), 27' Börven (P) (Ankaragücü), 90' Emre Güral

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Atakan, Assane, Saba, Adzic, Bolingi, Borven

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Aatif, Ndao, Sobiech

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Biglia, orta sahada rakibinden kaptığı topu sağdan ceza sahasına giren Ndiaye verdi. Bu oyuncunun şutunda savunmaya çarpan top kale sahasının gerisindeki Sobiech'in önünde kaldı. Topa bekletmeden vuran Sobiech, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

22. dakikada soldan ceza sahasına giren Chahechouhe'nın şutunda kaleci Friedrich, savunmaya da çarpan topu son anda ayaklarıyla kurtardı.

25. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Kullanılan korner atışı sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Zukanovic'in Sarlija'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Borven'in kullandığı penaltıda kaleci Viviano, topu sağına uzanarak tokatlamasına rağmen İtalyan file bekçisinin vücudundan seken meşin yuvarlak kalenin sol tarafından ağlarla buluştu: 1-1.

35. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha öne geçti. Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Roco, meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Sabo'nun ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan yerden çektiği sert şutta top, sol direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borven'in şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Erdi Dikmen'in hatasıyla Fatih Karagümrük net bir gol fırsatı yakaladı. Erdi'nin uzaklaştıramadığı topu alan Ndiaye, meşin yuvarlağı Sobiech'e bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu, daha müsait durumdaki Ndiaye'ye pasını çıkardı. Penaltı noktasının önünde topa vurmak üzere olan Ndiaye'nin pozisyonunu bozan Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kornere göndererek mutlak bir golü engelledi.

İKİNCİ YARI

74. dakikada sağ kanatta topla buluşup ceza sahası önünde kateden Emre Güral’ın sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral’ın şutunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.

80. dakikada Fatih Karagümrük’te ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zukanovic’in şutu üst direkten döndü.

84. dakikada Adzic’in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.

90. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Emre Güral ağları sarstı. 2-2

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