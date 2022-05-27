Andy Carroll'ın düğününe günler kala olay fotoğraf ortaya çıktı! Başka kadınla yatakta...

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Premier Lig'de bir dönem Liverpool forması giyen ve son olarak West Bromwich'te oynayan Andry Carroll, İngiltere'de en çok konuşulan isim oldu.

NİŞANLISNIN PARTİSİ İÇİN DUBAİ'YE GİTTİ

İki hafta sonra Billi Mucklow için evlenecek olan Carroll, nişanlısının bekarlığa veda partisi Dubai'ye gitti ancak orada skandala imza attı.

NİŞANLISI İNGİLTERE'YE DÖNÜNCE

Yıldız futbolcu, nişanlısının İngiltere’ye dönmesinin ardından bir parti verdi. Bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey ve birkaç arkadaşıyla gece boyuna eğlenen Andy Carroll, daha sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelin süitine gitti.

ÇIPLAK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Taylor Jane Wilkey’in o geceden paylaştığı bir fotoğraf, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Carroll’ın yanında uyurken fotoğrafını paylaşan Wilkey, İngiliz futbolcunun adının yazdığı bornozla da fotoğraf çekildi ve sosyal medyada viral oldu.

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'SADECE ŞAKAYDI'

Fotoğrafı çeken Taylor, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Bu after party’den sonra çekilen bir fotoğraf. Hepimiz Carroll’ın kaldığı otele gittik. Ben, Andy ve başka bir kadın arkadaşım vardı. Onunla yatmadım. Odada üçümüz vardık. Bütün gün alkol aldık ve hepimiz sarhoştuk. Sabah saatine kadar oradaydım ve şaka olsun diye fotoğraf çektim. Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim. Günün sonunda ilişkisini zedeleyecek bir şey yaşanmadı" şeklinde konuştu.

'UTANÇ VERİCİ'

Billi Mucklow’un yakın arkadaşları ise olayı "Düğün bu kadar yakınken olanlar utanç verici" ifadeleriyle yorumladı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Andy Carroll, 2013 yılında tanıştığı Billi ile 1 yıl sonra nişanlandı. Önceki eşinden iki çocuğu bulunan Carroll, Billi Mucklow’dan da iki çocuk sahibi oldu