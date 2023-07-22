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Andrea Pirlo eski oyuncularını topluyor! Rayyan Baniya için 3.5 milyon Euro...

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Rayyan Baniya
Andrea Pirlo eski oyuncularını topluyor Rayyan Baniya için 3.5 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:47

Kırmızı siyahlıların geçen sezonki hocası transferlerine devam ediyor. Andrea Pirlo’nun isteği üzerine Karagümrük ile pazarlık masasına oturan Sampdoria yöneticileri, geçen sezon Süper Lig’in en başarılı stoperleri arasında yer alan Rayyan Baniya için 3.5 milyon Euro önerdi. Kırmızı siyahlılar rakamı düşük bulurken, İtalyan kulübünün 24 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklifle geleceği belirtildi.

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Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Sampdoria’nın başına geçen teknik direktör Andrea Pirlo, İtalya 2. Ligi’nde mücadele eden yeni takımına, kırmızı siyahlı kulüpten futbolcu götürmeye devam ediyor. İlk olarak 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Borini’yi, ardından geçen sezon Frosinone’de kiralık oynayan 29 yaşındaki önlibero Matteo Ricci’yi Sampdoria’ya transfer ettiren Pirlo, bu kez Rayyan Baniya’ya talip oldu.

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KARAGÜMRÜK 2021 TEMMUZ’DA BEDELSİZ OLARAK transfer ETMİŞTİ

Sampdoria yönetimi, 2025’e dek sözleşmesi bulunan Baniya’nın bonservisi için Karagümrük’e 3.5 milyon Euro teklif ederken, kırmızı siyahlılar bu rakamı düşük bulup reddetti. İtalyan ekibinin, Pirlo’nun ısrarla istediği genç stoperin transferi için girişimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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Karagümrük’ün 2021 Temmuz’da bedelsiz olarak renklerine bağladığı 24 yaşında ve 1.94 metre boyundaki Rayyan Baniya’nın İtalyan ve Türk pasaportları bulunuyor.

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Rayyan Baniya