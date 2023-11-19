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Andre Onana'dan kötü haber! Altay Bayındır, Galatasaray'a karşı oynayabilir

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#Manchester United#Altay Bayındır#Andre Onana
Andre Onanadan kötü haber Altay Bayındır, Galatasaraya karşı oynayabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 20:17

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde salı günü Libya ile karşılaşacak olan Kamerun'da Andre Onana'dan kötü haber geldi.

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Dünya Kupası ön elemesinde cumartesi günü oynanan D Grubu açılış maçında Mauritius ile karşılaşan Kamerun'da kaleci Andre Onana sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Andre Onana'nın tedavi için Manchester'a döndüğü belirtildi.

Andre Onana, Kamerun'un salı günü Libya ile yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Andre Onana'nın 26 Kasım'daki Everton ve 29 Kasım'daki Galatasaray maçlarına yetişip yetişmeyeceği bilinmezken Altay Bayındır ilk kez görev alabilir.

Manchester United'da henüz forma şansı bulamayan Altay BayındırAndre Onana'nın iyileşmemesi durumunda Everton ve Galatasaray maçlarında kaleyi koruyacak.

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#Manchester United#Altay Bayındır#Andre Onana

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