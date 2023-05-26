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Anderlecht, Fenerbahçeli Michy Batshuayi'yi izledi!

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#Transfer#Batshuayi#Fenerbahçe
Anderlecht, Fenerbahçeli Michy Batshuayiyi izledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Anderlecht’te antrenör olarak görev yapan Robin Veldman, Fenerbahçe-Sivasspor maçında Michy Batshuayi'yi takip etti.

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Belçika medyasından Walfoort, ülkenin önde gelen kulüplerinden Anderlecht’te antrenör olarak görev yapan Robin Veldman’ın, önceki gün İstanbul’da Fenerbahçe-Sivasspor maçını izlediğini duyurdu.

Öncelikle Michy Batshuayi’yi izlemek için gelen Veldman’ın, sarı lacivertli takımdan başka futbolcuları da takip ettiği belirtildi.

Haberde, Veldman’ın Batshuayi’nin 1 gol, 1 asistlik performansından etkilendiği ancak yıldız oyuncunun yüksek ücreti nedeniyle bu transferin gerçekleşme şansının düşük olduğu da ifade edildi. Batshuayi, bu sezon 29 resmi maçta 18 gol 2 asist kaydetti.

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