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Anastasios Bakasetas: 'Trabzonspor'da komple bir oyuncu oldum'

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#Trabzonspor#Bakasetas#Yunan
Anastasios Bakasetas: Trabzonsporda komple bir oyuncu oldum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:00

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Karadeniz ekibinin kendisini çok geliştirdiğini söyledi.

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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bordo mavili takımın oyununa çok önemli katkı sağladığını söyledi.

Ülke medyasına açıklamalarda bulunan Bakasetas, Trabzonspor’un kendisini çok değiştirdiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: Yunanistan’da oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK’da ve milli takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor’a geldiğimde ise tam anlamıyla ‘komple’ bir oyuncu oldum. Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti.”

KAPTAN OLUNCA TAMAMLANMIŞ HİSSETTİM

“Mental olarak, milli takım kaptanı olduğumda kendimi ‘tamamlanmış’ hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı ancak hala takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek için uğraşıyorum. Kaptanlık, benim düşünce tarzımı çok etkiledi.”

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