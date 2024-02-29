Anastasios Bakasetas attı, Panathinaikos nefes aldı

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Yunanistan Süper Ligi'nde 25. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile Aris karşılaştı.

Panathinaikos, Aris'i 2-0 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Pana'nın galibiyet gollerini 3. dakikada Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada Fotis Ioannidis kaydetti.

Bu sonuçla Panathinaikos, ligde 2 maç aranın ardından kazandı ve 55 puanla 3. sırada yer aldı. Aris ise 41 puanla 5. sırada kaldı.

Panathinaikos normal sezonun son maçında OFI Crete'ye konuk olacak.

Normal sezonun bitimiyle beraber ilk 6 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için play-off oynayacak.