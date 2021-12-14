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Anadolu Efes Baskonia Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#Anadolu Efes#Baskonia#Euroleague
Anadolu Efes Baskonia Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Anadolu Efes Baskonia THY Avrupa Ligi maçı ile iki ekip 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.Avrupa arenasındaki 742. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi aldı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Anadolu Efes Baskonia Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 494. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 493 karşılaşmada 264 galibiyet ve 229 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 21 karşılaşmada ise Anadolu Efes 12 galibiyet ve dokuz mağlubiyet elde etti.

ANADOLU EFES BASKONİA EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında 14 Aralık 2021, Salı günü İspanya’nın Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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#Anadolu Efes#Baskonia#Euroleague

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