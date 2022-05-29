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Anadolu Efes 91-77 Galatasaray Nef / Maç sonucu

#Anadolu Efes#Galatasaray Nef#Basket
Anadolu Efes 91-77 Galatasaray Nef / Maç sonucu

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef kozlarını paylaştı. 

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk beş ile başladı: Larkin, Micic, Singleton, Dunston, Pleiss. Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ise Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Ndour ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı serileriyle geçilirken, 21-21’lik eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta savunmada ve hücumda vites yükselten Anadolu Efes, soyunma odasına 8 sayı farkla önde gitti: 45-37. Üçüncü periyotta hücumdaki etkili oyunuyla 10 sayılık fark yakalayan (71-61) Anadolu Efes, maçın final periyodunda da rakibine üstünlüğü bırakmadı ve 91-77 skorla sahadan galip ayrılarak seride durumu 1-1’e getirdi.

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Serinin üçüncü maçı, 31 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Efes'in ev sahipliğinde oynanan ilk mücadeleyi Galatasaray Nef, 105-70 kazanmıştı.

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SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Larkin 13, Singleton 6, Yiğitcan Saybir, Bryant 16, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 3, Egemen Güven 2, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 15, Micic 19, Dunston 12
GALATASARAY NEF: Dee Bost 10, Canaan 14, Trimble 8, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 3, Okben Ulubay 3, Blackshear 13, Göksenin Köksal 8
1’İNCİ PERİYOT: 21-21
İLK YARI: 45-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-61
5 FAUL: 37.13 Singleton (Anadolu Efes) - 34.04 Blackshear (Galatasaray Nef) 

 

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#Anadolu Efes#Galatasaray Nef#Basket

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