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GeriFutbol Altınordu’da forma şansı bulamadı, Fenerbahçe'ye dönüyor! Osman Ertuğrul Çetin...
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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Altınordu’da forma şansı bulamadı, Fenerbahçe'ye dönüyor! Osman Ertuğrul Çetin...

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TFF 1’inci Lig’de Altınordu’nun sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettiği kaleci Osman Ertuğrul Çetin, kulüple yollarını ayırdı.

Kırmızı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak forma şansı bulamayan 17 yaşındaki file bekçisinin İzmir’deki macerası kısa sürdü.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ertuğrul’un yeniden Fenerbahçe’ye döneceği belirtildi.

Altınordu’da forma şansı bulamadı, Fenerbahçeye dönüyor Osman Ertuğrul Çetin...


Altınordu, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir’i A takıma dahil etti.

Altınordu’da takımdan ayrılan sağ bek Alper Tursun, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshederken, Beşiktaş’tan kiralanan sol kanat Oğuzhan ve orta saha oyuncusu Muhammed kendilerine kulüp arıyor.

 

Altınordu’da forma şansı bulamadı, Fenerbahçeye dönüyor Osman Ertuğrul Çetin...

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