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Altaylı kaleci Mateusz Lis kurtarışta zirvede

#Altay#Süper Lig#Mateusz Lis
Altaylı kaleci Mateusz Lis kurtarışta zirvede

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altay’da Polonyalı kaleci Mateusz Lis, geride kalan 26 haftada yaptığı 100 kurtarışla ligde en fazla kurtarışa imza atan kaleciler sıralamasında zirvede yer alıyor.

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Oyuncuların istatistiksel verilerinin paylaşıldığı bir internet sitesi tarafından yapılan incelemede zirvede yer alan Lis’in ardından 99 kurtarış yapan Vavacars Fatih Karagümrük’ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ikinci, 91 top çıkaran Trabzonspor’un milli kalecisi ise Uğurcan Çakır ise üçüncü sırayı alıyor.

Mateusz Lis ceza sahası içinden yapılan vuruşlarda 70 kurtarışla yine ilk sırayı alırken, 2 penaltı kurtararak bu anlamda 3’üncü basamakta yer alıyor.

Maç başına 1.5 gol yeme ortalamasıyla oynamasına rağmen yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalışan 24 yaşındaki eldiven gol yemeden maç tamamlama sıralamasında 14’üncü basamakta.

Altay’la sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan 1.92 boyundaki file bekçisine ara transfer döneminde Galatasaray talip olmuş, ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı.

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#Altay#Süper Lig#Mateusz Lis

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