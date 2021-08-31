Altay’ın gol kralı Marco Paixao gözden düştü

Teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig’de oynanan ilk 3 maçta Portekizli usta santrforu yanında oturttu.

İlk hafta İzmir’de oynanan Yukatel Kayserispor maçında süre bulamayan Paixao, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 71’inci dakikada oyuna alınırken, son olarak iç sahadaki Fenerbahçe müsabakasında 88’inci dakikada sahaya adımını attı.



Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de 2018-19 sezonunda 29 gol atan tecrübeli golcü, 2020-21 sezonunda ligde 22 kez, kupada 1 kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon 3’ü Play-Off maçı olmak üzere toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, Altay formasıyla 3 sezonda toplam 77 gol attı.

Altaylı taraftarların, "Marko Paşa" lakabı takarak bağrına bastığı 36 yaşındaki gol makinası, geçen sezon Altınordu ile oynanan Play-Off finalinde 89’uncu dakikada attığı golle takımının 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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