MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’dan kaleye Korcan Çelikay atağı
GeriFutbol Altay’dan kaleye Korcan Çelikay atağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Altay’dan kaleye Korcan Çelikay atağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’dan kaleye Korcan Çelikay atağı

Altay’da takımı 18 yıl sonra Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli’yle henüz resmi olarak sözleşme yenilenmeyip, tecrübeli teknik adamın, "Ben cevabımı 1 ay önce verdim. Bekleten değil bekleyen tarafım" çıkışının ardından iki taraf arasındaki gelişmeler merakla takip edilirken, yönetim transfer arayışlarını da sürdürüyor.

Bodrumspor’dan golcü Ozan Sol ve Alanyaspor’dan ön libero Ceyhun Gülselam’la söz kesen siyah-beyazlılar, son olarak geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan kaleci Korcan Çelikay’a kanca attı.

Geçen sezon Süper Lig’de küme düşme üzüntüsü yaşadığı Başkent ekibiyle yollarını ayıran deneyimli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Son dakika: Mustafa Denizliden Altay açıklaması Resmi sözleşme için henüz çağrılmadım...
Son dakika: Mustafa Denizli'den Altay açıklaması! "Resmi sözleşme için henüz çağrılmadım..."

Altyapısında oynadığı Beşiktaş'ta profesyonel olup, Tepecik Belediyespor, Diyarbakırspor ve Sivasspor kulüplerinde de forma giyen 33 yaşındaki kaleci Korcan, son 4.5 sezonda görev aldığı Ankaragücü'nde 2'nci Lig ve 1'nci Ligde iki kupa kaldırdı.

Süper Ligde 113 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldivenin Altay'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi