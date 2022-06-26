Altay'da Marco Paixao sürprizi! Denizlispor'a Ömer Şişmanoğlu müjdesi...

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen transfer yasağının sürmesi nedeniyle dış transfer yapamayan İzmir temsilcisi, 37 yaşındaki golcüye, "Geri dön" çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de 3 kez üst üste gol kralı olarak tarih yazan ancak yedek kaldığı Süper Lig’de sadece 2 gol atabilen Portekizli futbolcunun henüz hiçbir kulüple anlaşmadığı öğrenildi. Altay’dan 600 bin Euro resmi alacağı olan Marco Paixao’nun ayrıca tazminat taleplerinin bulunduğu ifade edildi. Geçmiş dönem yönetimiyle sorunlar yaşayıp kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüpten ayrılan Paixao’yu yeni yönetimin ikna etmek için çaba gösterdiği dile getirildi. Altay’dan buruk ayrılan golcünün maliyetinin yüksek olduğu ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle fedakarlık yapması halinde yuvaya dönebileceği bildirildi.

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Altaylı taraftarlar, gönüllerde taht kuran Marco Paixao’ya ayrılırken vefasızlık yapıldığını savunmuştu.

DENİZLİSPOR'A ÖMER ŞİŞMANOĞLU'NDAN MÜJDE

SPOR Toto 1’inci Lig’de Altaş Denizlispor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Sözleşme yenileyen teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde toplanan yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde sahaya indi. Denizli’de ilk çalışmaya sözleşmesi süren isimler ve gençler katıldı. Transfer yasağının kaldırılamayacağını açıklayan Denizlispor’a sezon öncesi takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu’ndan da müjdeli haber geldi.

Yönetimin uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Süper Lig patentli 33 yaşındaki golcü yuvada kaldı. Denizlispor yönetimi geçen sezon ligde 13 golle takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan gurbetçi forvetle ilgili, "Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu ile gelecek sezon da beraber yol yürüyeceğiz. Gelen teklifleri geri çevirerek, kariyerine kulübümüzde devam etme kararı alan oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

MANİSA FK DAVAYI KAZANDI

Spor Toto 1’inci Lig’deki Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig’deki Manisaspor’un kulübe açtığı davayı kazandı. Başkan Vekili Engin Anlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuoyu tarafından bilindiği üzere Manisaspor yönetimi, Manisaspor markasının taklit edildiği ve bunun üzerinden ticari kazanç elde edildiği iddiasıyla Manisa Futbol Kulübümüze tazminat davası açmıştı. Yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki süreç cuma günkü duruşma ile son buldu ve beklenildiği gibi mahkeme taklit bulunmadığına hükmetti. Yani kamuoyu vicdanını yaralayan bu davayı Manisa FK kazandı" dedi.

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"Biz bu dava ilk açıldığında tek bir yorum yapmış, ’KOMİK’ demiştik" diyen Engin Anlı, "Zira Manisa FK’nın ne kimseyi taklit etme ne de bunun üzerinden ticari bir kazanç elde etme düşüncesi var. Ancak çok iyi biliyoruz ki bu dava Manisa FK çatısı altına giremeyenler, bu temiz isimden nemalanamayanlar tarafından rant kapısı olarak gördükleri kulübümüzün kapısının yüzlerine sertçe kapatılmasından ötürü açılmıştır. Bizim tek üzüldüğümüz nokta kendilerine çıkar elde edemeyince Manisa FK-Manisaspor düşmanlığı yaratıp bu zehiri şehire zerk etmeye çalışmalarıdır. Bu anlayışla ne yazık ki Manisapsor’u safiyene duygularla seven taraftarların o saf duygularını kendilerine kalkan olarak kullanmışlardır" ifadelerini kullandı.

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Manisa FK Başkan Vekili Anlı, açıklamasını, "Defalarca söylediğimiz gibi yinelemekte bir bahis görmüyorum, Manisa FK olarak ne kimsenin yerinde gözümüz var ne de art niyetli farklı planlarımız. Bizim tek amacımız Manisa şehrini en iyi şekilde temsil etmek ve Manisaspor’un şehrimize yaşattığı güzel duyguları, heyecanları tekrar yaşatmak. Bu vesileyle Manisalı futbolseverlere bir kez daha sesleniyorum. Taraftarıyla, STK’larıyla, OSB’siyle, üniversitesiyle, şehrin tüm dinamikleriyle gelin birlik olalım ve Manisamızı yeniden layık olduğu yerlere taşıyalım. Bu birlikteliği sağlarsak işte o zaman kimse bizim önümüzde duramaz. Çünkü, ’BİZ MANİSAYIZ" ifadeleriyle sonlandırdı.

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BODRUMSPOR'DA AYRILIKLAR SÜRÜYOR

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk kez mücadele edeceği yeni sezonda güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Bodrumspor’da geçen yıl 2’nci Lig’de Play-Off şampiyonu olan takımdan ayrılıklar devam ediyor. Muhammet Aran, Burhan Eşer gibi isimlerin ayrıldığı kadrodan Oğuzhan Doğan ve Halil İbrahim Sevinç, Serik Belediyespor’a transfer oldu. Geçen sezon ikinci yarıda Play-Off finalindeki rakip de olan Teco Karacabey Belediyespor’a kiralık giden Harun Kavaklıdere ve Sergen Yatağan da yine Serik’in yolunu tutup Antalya temsilcisiyle resmi sözleşme imzaladı.