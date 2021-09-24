Altay'da Kappel'den Beşiktaş sonrası flaş sözler! 'Kimse kolay çıkamayacak'

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Altay'da Leandro Kappel, maç sonunda konuştu.

'BURASI BİZİM EVİMİZ'

Mücadeleyi değerlendiren Kappel, "Maçtan önce moralimiz yüksekti, iyi mücadele ettik, kenetlendik. Burası bizim evimiz, buradan kimse kolay kolay çıkamayacak." dedi.

'EKSİKLERİ BİLİYORDUK'

Altay'da galibiyet golünü atan Karamoko Bamba ise "Ben ne yapıyorsam, takımım için yapıyorum. Hedefimiz ligde kalmak, ondan sonra farklı hedefleri düşünebiliriz. Takım için çalışıyorum, takım gerçekten güzel mücadele ediyor. Maçtan önce hazırdık. Beşiktaş'ın eksiklerini de biliyorduk, iyi hazırlandık. Maçtan önce kenetlendik, iyi hissediyordum, gerekeni yaptık" şeklinde konuştu.