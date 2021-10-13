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Altay’da Andre Poko endişesi

#Altay#Süper Lig#Andre Poko
Altay’da Andre Poko endişesi

Süper Lig’de pazar günü evinde oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçına odaklanan Altay’da ön libero Andre Poko’nun milli takımdan yorgun dönecek olması teknik heyeti düşündürüyor.

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Yaşadığı sakatlık sonrası Gaziantep FK deplasmanında yedek soyunup, 62’nci dakikada oyuna alınan Gabonlu futbolcunun Karagümrük randevusunda da maça kulübede başlaması bekleniyor.

Gabon Milli Takımı formasıyla Angola’ya karşı 8 ve 11 Ekim’de oynanan 2 maçta 90’ar dakikada forma giyen Poko’nun ligde yine ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

Fildişi Sahili Milli Takımı’na davet edilen ön libero Serge Aka ise Malavi ile oynanan 2 maçta da kadroya alınmadı.

İZMİR KIZ LİSESİ’NDEN DENİZLİ’YE ÖDÜL

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İzmir Kız Lisesi öğrencilerinin 1995 yılından bu yana düzenlediği, "Sporda Tüm Zamanların Rol Modeli" ödülüne layık bulundu.

Kız Lisesi Psikolojik Danışmanı Yaşar Burçak, öğrenci temsilcileri ve Organizasyon Sorumlusu Fahrettin Gülşahin, Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli ile kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Ödül kararının tüm öğrencilerinin oyları ile verildiğini belirten Gülşahin, "Sayın Mustafa Denizli ise hem Altay’da geçirdiği unutulmaz yıllar, hem de A Milli Takım dahil tüm kulüplerimizdeki başarıları ve yaklaşımlarımla gençlerimize örnek bir karakter oldu" dedi.

Ödül töreni İzmir Kız Lisesi’nde 27 Ekim’de yapılacak.

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Altay’da Andre Poko endişesi

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#Altay#Süper Lig#Andre Poko

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