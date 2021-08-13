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GeriFutbol Altay savunmasını güçlendirdi! İranlı stoperle imzaladılar
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 00:22 | Son Güncelleme:

Altay savunmasını güçlendirdi! İranlı stoperle imzaladılar

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Altay savunmasını güçlendirdi! İranlı stoperle imzaladılar

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, son olarak İran'ın İstiklal takımında forma giyen savunmacı Mohammad Naderi'yi transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Altay, İranlı savunma oyuncusu Mohammad Naderi'yi kadrosuna kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Naderi ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Naderi, son olarak ülkesinin İstiklal takımında yer alıyordu.

Altay savunmasını güçlendirdi İranlı stoperle imzaladılar

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