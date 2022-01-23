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Canlı Anlatım: Altay Konyaspor maçı

#Altay#Konyaspor
Canlı Anlatım: Altay Konyaspor maçı

Altay ile Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 23. haftasında Altay ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Altay: 0

Konyaspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Altay: Mateusz, Naderi, Murat, Eric, Tolga, Ceyhun, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan.

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Endri, Hassan.

ALTAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Altay, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

KONYASPOR'DA AMİLTON TRANSFERİ

İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Antalyaspor’da forma giyen forvet Amilton Minervino da Silva’yı renklerine bağladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşen imza törenine Amilton ve yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk katıldı. 93 numarayı giyecek olan Amilton, 1.5 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 

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