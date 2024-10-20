Altay Bayındır'dan Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi duygusal açıklamalar: Uykusuz gecelerim oldu! Eve gidince ağladım

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Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, eski takımına karşı maç heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında 24 Ekim Perşembe günü Ülker Staydumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milli file bekçisi, kendi adına bu duygusal maç öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL AYRILDIM, GÜZEL KARŞILAYACAKLARDIR"

Fenerbahçe ile eşleşince mutlu oldum. Tek maç oynanıyor, ya kendi evimizde ya da deplasmanda. Buraya deplasman demek de bana garip geliyor. Aslında bana deplasman olarak da gelmiyor. Sadece farklı bir soyunma odasında olacağım. Fenerbahçe'den güzel şekilde ayrıldım. Taraftarlarımız da beni güzel karşılayacaktır.

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Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için özel bir durum. Her oyuncuya nasip olmaz. Yıllarca kaptanlığını yaptığın, güzel şeyler yaşadığın, bazen acılar biriktirdiğin takımıma rakip olacağım. Sahada her zaman oynadığın takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ama benim için bu maç çok özel ve anlamlı olacak. Fenerbahçe'de tarif edilemez duygular yaşadım. Buna bir yenisi eklenecek diye düşünüyorum.

"ELİMDEN, AYAĞIMDAM KAÇIRIP HATALI GOL YEMEDİM"

Ayrılmadan önceki son senemde bir ameliyat sürecim oldu. Birçok sakatlık yaşadım. Bazen uzun süre şampiyon olamamanın verdiği taraftarda bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol kolay bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor. Fenerbahçe'de oynadığım seneler boyunca elimden, ayağımın altından kaçırarak gol yemedim. Ciddi anlamda bireysel hatalı bir gol yemedim. Birçok maçta da takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Eleştiriler taraftarın uzun süredir istediği şampiyonluktan doğan bir şey.

"EVİME GİDİP AĞLADIĞIMI HATIRLIYORUM"

Şampiyonluk hasreti olan 11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim.

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"FENERBAHÇE TARİHİNDE BU OLMAMIŞTIR"

Fenerbahçe'de olduğum her maç hiçbir zaman kaçmadan, mücadeleyi bırakmadan her zaman taraftarı mutlu edebilme çabası içindeydim. Çok da gururluyum. Çok güzel günler geçirdim. Çok güzel de bir ayrılık süreci yaşadım. Fenerbahçe tarihinde böyle ayrılık olmamıştır.

"AYRILIK SÜRECİNDE UYKUSUZ GECELER GEÇİRDİM"

Benim uykusuz geçirdiğim geceler oldu ayrılık sürecimde. Ankaragücü'nde oynarken de aynısını yapmıştım. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala birçok büyük kulüp beni aradı ama 'başkanla konuşun' dedim. Sözleşmeli olduğun bir kulübe her zaman saygı duymanız lazım. En son Fenerbahçe başkanı ile görüştüm. O da kulüple görüştü ve her şey olması gerektiği gibi oldu. O dönemde bana 'seninle sözleşme yapalım, sezon sonunda ücretsiz olarak bize gelirsin' teklifi de geldi bana ama bunu kabul etmedim.

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Fenerbahçe'den ücretsiz ayrılma durumum vardı. Herhangi bir takıma imza atabilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı ama bu karakterime yakışan bir durum değildi. Tepkilere rağmen kabul etmedim. Bu Altay'ın karakteri. Ertesi gün başkanımızın yanına gittim. Maddiyat anlamında çok iyi bir sözleşme vardı. Başkanımıza 'sözleşme uzatalım' dedim. Süreç böyle gelişti. Başkanımız da zaten havalimanında açıkladı bunları.

"5-6 MAÇ ÜST ÜSTE AYNI SAVUNMAYLA OYNAMADIM"

Fenerbahçemizin gerçekten çok güzel bir kadrosu var. İyi ve yıldız oyuncular var. Alternatif oyuncular da kapasitesi yüksek, iyi oyuncular. Benim dönemimde değişkenlik gösteren bir savunma vardı. Ben 5-6 maç üst üste aynı savunma oyuncularıyla oynamadım. Bazı stoperler bazı pozisyonlarda topu ayağına ister. Oyuncunun karakteri, durduğu yer, atacağı pas... Birçok farklı özellikli oyuncu var. Bu değişkenlik kaleciyi de etkiliyor.

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"JESUS DÖNEMİNDE TAKTİĞİMİZİ ÇÖZDÜLER"

Jorge Jesus ile ilk yarı çok iyi başlangıç yaptık. Herkes rahat rahat maç izlemeye başladı. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda artık rakip takımlar sistemimizi çözmeye başladı.