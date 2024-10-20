Lionel Messi'den 11 dakikada hat-trick! Inter Miami, MLS'te rekor kırdı

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MLS'de normal sezonun son maçında Chase Stadyumu'nda oynanan Inter Miami-New England Revolution mücadelesi 6-2'lik Inter Miami galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşmaya Lionel Messi'nin yaptığı hat-trick damga vururken, Inter Miami topladığı 74 puanla MLS puan rekorunu kırdı.

Karşılaşmaya 2-0 önde başlayan konuk ekip, 40 ve 43. dakikalarda Luis Suarez'in gollerine engel olamadı ve ilk devre 2-2 eşitlikle tamamlandı. İkinci devre açılan ev sahibi Miami, 58'de Cremaschi ile öne geçti. 57'de oyuna dahil olan Lionel Messi ise art arda attığı 3 golle takımının geriye düştüğü maçta 6-2'lik farklı bir galibiyet almasını sağladı.

PUAN REKORU KIRDILAR

Inter Miami, MLS'te 34 maçlık normal sezonu 74 puanla tammaladı ve ligin puan rekorunu kırdı. Messi'nin takımı aldığı 22 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 74 puana ulaştı. Önceki rekor, 2021 yılında 73 puan toplayan Revolution'daydı.

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BİR KEZ DAHA HAT-TRICK

Geçtiğimiz hafta CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri onuncu maçında Arjantin'in Bolivya'yı kendi evinde 6-0 mağlup ettiği mücadelede 3 gol atan Messi bu başarıyı ligde de hat-trick yapmış oldu. Yıldız futbolcu, dün akşamki maçta 11 dakikada hat-trick yaparak adından söz ettirdi.

TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Sekiz kez Ballon d'Or ödülü kazanan Messi, MLS'teki ilk tam sezonunu 20 gol ve 10 asistle tamamlamış oldu. Arjantinli yıldız, Inter Miami tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

2025 KULÜPLER DÜNYA KUPASI MÜJDESİ

Taraftarlar tarafından seçilen MLS Supporters’ Shield'ı maç sonrası kaldıran Inter Miami'ye bir müjde de FIFA'dan geldi. Kupa törenine katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Inter Miami'nin 2025 yılında ABD'de düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini duyurdu.

Inter Miami, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçını oynayacak.