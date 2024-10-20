Antalyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına eski hakemler ne dedi? Pozisyon penaltı mı? Osimhen'in golünde ofsayt var mı?

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Sarı-kırmızılı takım ilk yarıda Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti. Osimhen'in uzatma dakikalarında attığı harika gol sonrası uzun süren bir ofsayt incelemesi yapılmış ve gol kararı çıkmıştı. Antalyaspor'un da maçın sonlarında penaltı beklediği bir pozisyon olmuştu.

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus ve yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programındaki eski hakemler, karşılaşmanın tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi.

Veysel Sarı - Icardi pozisyonu penaltı mı?

Fırat Aydınus: Pozisyona tek açıdan bakarsanız penaltı dersiniz ancak Icardi de rakibini formasından çekiyor. Devam kararına katılıyorum.

Bülent Yıldırım: Veysel Sarı, ortada top yokken rakibini uzun süre tutmak suretiyle büyük bir risk aldı. Ayaktan bir çelme, künde yok. Yalnız pozisyonun başlangıç gelişme ve sonuç anlamında baktığımda rakibi adil olmayan bir şekilde, top için mücadele yokken ısrarlı bir şekilde tutup kuvvetli bir çekme var. Tam düşme anında Icardi'nin eline Veysel'in formasında gördüğü için hakem orada yanıldı. Bu pozisyon net bir penaltı. Icardi'nin sol elini görüp karşılıklı bir çekme var zannetti ve yanıldı.

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Deniz Çoban: Penaltı olduğunu düşünüyorum. Mücadele adil olmalı. Futbolda mücadele adil şekilde yapılır. Top için mücadele eden kim, topla hiç ilgilenmeyip rakiple ilgilenen kim? Veysel sadece ve sadece Icardi'yi hedefine almış, bozmaya gidiyor, yaka paça indiriyor. Icardi'nin niyetinde top var, topa uzanmaya çalışıyor. Veysel'in uzun süre formaya asılması, topun aksi yönünde kuvvet uygulayarak Icardi'yi toptan uzaklaştırması... Bu net bir penaltı. VAR burada karışamaz. Formadan tutmak tek başına ihlal değildir. Rakibi etkilemesi, hareketlerini kısıtlaması lazım.

Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Tamam çekti, o çekmeyi yeterli görmedi ama ilerledikten sonra forma yukarı çıkıyor, ısrarlı çekme söz konusu. Tutup çekip bırakmıyor, forma bel bölgesine çıkmış. Yakalanabilecek bir pozisyondu.

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Torreira'nın gördüğü sarı kart doğru mu?

Fırat Aydınus: Torreira’ya gösterilen sarı kart çok anlamsızdı. Topa elle dokunarak umut vadeden bir atağı kesti düşüncesiyle veriyorsan, ki ondan dolayı verdin, avantaja bıraktığın için umut vadeden atağı kesmemiş oluyor.

Bülent Yıldırım: Sarı kart fazla.

Deniz Çoban: Eğer hakem bunu sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirdiyse itiraz edemem. Torreira, kendisine faul yapıldığını düşünerek topu elle tutmaya çalışıyor.

Bahattin Duran: Sportmenlik dışı hareketten sarı kart görüyor. Bence sportmenlik dışı bir hareket yok. Sarı kart kararı fazla.

Osimhen'in golünde ofsayt var mı? İnceleme neden uzun sürdü?

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Fırat Aydınus: Osimhen’in golünde Abdülkerim’in ofsaytta olup olmadığı ve eğer ofsayt ise rakibini etkileyip etkilemediği göz önüne alındı. Fakat Abdülkerim bence ofsayt değildi. Bu pozisyonda futbolcular birbirlerine çok yakın olduğundan otomatik ofsayt sistemi oyuncuları tek iskelet olarak görür ve çizgi çizemez. Bu yüzden ekrana gelmemiş olabilir ve pozisyonda Antalyasporlu oyuncunun beyaz ayakkabısı fotoğraf karesinde ofsaytı bozuyor gözüküyor.

Deniz Çoban: Yaklaşık 4 dakikaya yakın bir kontrol yapıldı. Gol 90+2'de oldu maçın bitmesine 3 dakika vardı. Hakem zamanı iyi hesaplayamadı. Abdülkerim'in önde olması durumunda pozisyon ofsayt olacaktı çünkü rakibiyle mücadeleye giriyor. VAR'ın kontrol etme sebebi Abdülkerim önde olsa ofsayt olacaktı. Osimhen de önde olsa ofsayt olacaktı. Yarı otomatik ofsayt sisteminin çalışmadığını hakemin beden dilinden anladık. Çizgi manuel çizildi, ofsayt çıkmadı. Gol temiz.

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Bülent Yıldırım: Top geldiği zaman Abdülkerim'in en yakınındaki oyuncu 18 numaralı oyuncu. Burada siyah bir krampon görünüyor. O siyah krampon kime ait? O kafaları karıştırdı. Yeşil krampon Abdülkerim'in kramponu. Ofsayt yok, gol temiz.

Bahattin Duran: Çizgide görünen o ayak Antalyasporlu oyuncuya ait. Görüldüğü gibi ofsayt değil.

Gaich - Abdülkerim pozisyonu penaltı mı?

Bülent Yıldırım: Hakem, sağlıklı olarak bunu görmedi. Biz, ekranda da tabii bunu rahat rahat izlediğimiz zaman Adolfo Gaich'in de niye düştüğünü gördük. Görünen şu; burada da Icardi pozisyonunun tam aksine Adolfo Gaich topa vurmak için oynuyor, gidiyor ve rakibinin tek amacı ise onun sağlıklı vurmasını engellemek. Yani adil bir mücadele var mı yok mu bunu tartışacağız. Abdülkerim'in sağ dizi, Gaich'in sol ayağına arkadan vurmak suretiyle dikkatsiz bir müdahale oluştu ve vuruş kalitesi, vücut dengesi bozuldu. Bu pozisyonun penaltı olduğu fikrindeyim.

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Deniz Çoban: Antalyalı oyuncu, öne geçip avantajı elde edip topu önüne aldıktan sonra artık Abdülkerim'in olanca dikkatini vermesi lazım. Bu temas, oyuncunun koordinasyonunu bozacak bir temas ve bozuyor da zaten. Bütününü izlersek zaten oyuncu dağılıyor. Ben de bunun bir penaltı olduğu fikrindeyim.

Bahattin Duran: Bülent hocam da Deniz hocam da zaten çok güzel anlattı. Bence de Abdülkerim'in burada dikkatsiz bir müdahalesi var. Evet, dengesi bozuldu. Sonra bence topladı. Durdu. Üçüncü adımında vurdu. Hakem, penaltı verseydi saygı duyardım çünkü Abdülkerim, gerçekten arkadan dikkatsiz bir şekilde geliyor ama ben, o diz darbesinin çok fazla etkilemediğini düşünüyorum. Kesinlikle penaltı veren hakeme saygı duyarım. Ben, burada hakemin devam kararına doğru diyeceğim.

FIRAT AYDINUS: HAKEMLER TEDİRGİN

Hakem Ali Şansalan için söyleyeceklerim bu ligdeki her hakem için geçerli. O kadar VAR’ın etkisinde maç yönetiyorlar ki, karar vermeyi bırakın, yer alma konusunda bile üşengeç tavır sergiliyorlar.

Şu son gelişen olaylar, Tahkim Kurulu’nun sezon başında liste dışı bırakılan hakemlerin itirazlarını reddetmesi sanırım bu arkadaşları etkilemiş olacak ki dün yönetilen maçlarda hakemlerin tedirginlikleri ve kaygıları kafalarındaki “Acaba sıradaki ben miyim” sorusu yüzlerinden okunuyordu.

Gerek Trabzon-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük gerekse Ali Şansalan’da bu çok net hissediliyordu.