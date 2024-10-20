Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken Icardi ve Yunus Akgün yorumu: Bu takımın olmazsa olmazı...

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Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi, 90+3'te Osimhen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

DEPLASMAN REKORU VE EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de son 13 deplasman maçını kazanarak Fenerbahçe ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım ayrıca 2005/06 ve 2023/24 sezonlarının ardından bir kez daha en iyi sezon başlangıç rekorunu yineledi.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus köşe yazılarında karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: YUNUS 'OKAN BURUK' AKGÜN

Genç Okan Buruk’un Galatasaray formasıyla yeşil zemine ilk ayak bastığı günü dün gibi hatırlıyorum. Sarı kırmızılılar için hayal kırıklığıyla bitmekte olan bir sezonun son maçıydı. 18’lik Okan, hedefsiz iki takımın maçında Bakırköy’e karşı şov yapmış, Süper Lig seviyesindeki ilk müsabakasında 2 gol atmıştı. O sükseli başlangıcı aynı yaz kazanılan U18 Avrupa şampiyonluğu izledi. Emre Aşık’lı, Oktay Derelioğlu’lu, Okan Buruk’lu o süper jenerasyonumuz, kıtanın zirvesine çıktı gençlerde.

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BiTMEK BiLMEYEN ENERJi

Genç Okan o günlerde ofansif orta saha oynuyordu. Bol bol gol bölgelerine giriyor, asist ve skor özelliğiyle dikkat çekiyordu. Sonra o talihsiz sakatlık geldi, 1 yıl top oynayamadı, dönüşünde özgüven kaybı yaşadı. Biraz da o özgüven kaybının sonucu olsa gerek, on numara, sağ açık, merkez orta saha derken, zaman zaman sağ bekte bile buldu kendini. Yıllar geçtikçe süper yeteneğinden çok çalışkanlığı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve mücadelesiyle anıldı.

MÜCADELECi BiR KARiYER

Okan Buruk’u bence Okan Buruk yapan esas şey de zaten, hem futbolculuğunda hem teknik adamlığında dipten tırnaklarıyla kazımak zorunda kalması. Hiçbir görevin ona altın tepside sunulmaması. Teknik direktörlük stilinde, futbolcu idaresinde de bence o mücadeleci kariyerinin izlerini görüyoruz.

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iKi MAÇTA DA MOBiL OYNADI

Dikkatli sporseverler hatırlarlar: Gomis’in Galatasaray’dan kopma nedeni, Okan Buruk’un gole ihtiyaçları olan bir maçta oyuna onu değil Barış Alper’i sokması idi. Zaman Buruk’u haklı çıkardı, Barış Alper çok çalışarak ve gelişerek A milli takım seviyesinde bir sporcu oldu. Okan Hoca’nın şimdilerde dokunduğu adam da Yunus Akgün. Yunus da dipten çıktı. Düşüşte olan kariyerini toparladı Okan Hocası ile el ele vererek. Önceki hafta Alanya maçında sol açıktı, dün sağ açık. Her iki müsabakada da mobil oynadı, dolaşarak gezerek dengesini bozdu rakip savunmaların.

Dün Antalya’da Yunus’un çok yönlülüğünü, hareketli oyununu, mobilitesini, çalışkanlığını seyrederken hep Okan Buruk geldi aklıma. Yunus’a baktığımda zihnim beni ister istemez 90’lardaki genç Okan’a götürüyor çünkü.

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FIRAT AYDINUS: GALATASARAY'IN ICARDI'Sİ VAR, ICARDI YOKSA OSIMHEN VAR

Galatasaray oyuna baskılı başladı ve golü erken buldu. Kornerde Mertens, ortadan ziyade adeta İcardi’ye servis yaptı. Bu kadar iyi kullanan ayaklar varsa her maç duran top +1 demektir. Sara ve Mertens Galatasaray için ayrıcalık. İcardi ise bir takım için lüks gerçekten. İster kafasına göre Arjantin’e gitsin, ister sakatlık yaşasın, isterse üzerine santrforlar transfer edilsin; Galatasaray’ın olmazsa olmazı.

TEMPO YÜKSEK DEĞiLDi

Temposu yüksek olmayan bir maçtı. Aslında bu zemine bu tempo fazla bile. İlk yarı Galatasaray son vuruşlarda biraz daha becerikli olsaydı devre arasına farklı skorla girebilirdi. Çünkü bu bölüm itibariyle 4 faulle oynayan, fazla zorlamayan ve mücadeleye girmeyen bir oyun mantalitesindeydi Antalyaspor. İkinci devrede Antalya iki oyuncu değişikliği ile ilk yarıya oranla biraz daha etkili gözüküyor gibi olsa da, etkisi gücü doğrultusundaydı. Tam ‘Mauro İcardi’nin golleriyle Süper Lig tarihinde en uzun deplasman galibiyet serisini ele geçirerek üç puan aldı’ diyecekken Osimhen’in muhteşem golüyle perdeyi kapattı Galatasaray.

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ŞAPKA ÇIKARTTIRAN GOL

Oynasalar da oynamasalar da, kulübede bekleseler de, sonradan oyuna girseler de konsantrasyon ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmaları Osimhen ve İcardi gibi dünya yıldızlarını çok farklı kılan asıl kriter olsa gerek. Osimhen kulübede, İcardi o baskı ile iki gol buluyor. Oyuna sonradan giren Osimhen’in enfes golüne İcardi kulübeden şapka çıkartıyor ve maç sonu adeta sarı ve kırmızı gibi yan yana gelip seyirciyi selamlıyorlar.