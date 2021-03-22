Altay Bayındır Fenerbahçe’nin kurtarıcısı oldu

ZAFER ÖĞER: 2’Si DE DAMGA VURDU ALTAY FARKI ÖNLEDi

ALTAY ve Ersin de beraberliğe damga vurdu. Ama Altay farkı önledi. Çok iyi konsantre olmuş. Altay defansın sorunlarına rağmen tek başına mücadele etti. Genç kaleci her geçen gün üstüne koyuyor. Defansının zaaflarını çok iyi biliyor ve duruşu ile zamanlaması olağanüstü idi. Maç boyu dikkatimi çeken olay sürekli kaleden arkadaşlarını yönlendirmesiydi.

ADEM İBRAHİMOĞLU: MAÇA ÇOK FARKLI HAZIRLANMIŞ

Her iki takımın teknik direktörünü de kaleciler kurtardı. Ersin Destanoğlu, Jose Sosa’nın şutlarını, Altay Bayındır ise Beşiktaş ataklarında 4 net gol pozisyonunu kurtararak Fenerbahçe teknik ekibini rahatlattı. Altay diğer maçlardan farklı hazırlanmış Beşiktaş derbisine. Duran ve hareketli toplarda etkisini gösterdi.

YAŞAR DURAN: FENERBAHÇE’NiN KURTARICISI OLDU

Altay Fenerbahçe'nin kurtarıcısı oldu. Takımın en iyilerinden. Sadece F.Bahçe değil Milli Takım’ın da değişilmezi olacak. Sezon başındaki Altay’dan çok farklı bir performans gösteriyor. Aboubakar’ın şutunu kurtarması maçın dönüm noktasıydı. F.Bahçeli futbolcular genç kaleci Altay konusunda çok şanslı. Altay oyun kurdu hem de golleri önledi.

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