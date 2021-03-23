Altay Bayındır; Fenerbahçe'nin 1 numarası, annesinin hiç büyümeyen minicik oğlu, milyonların sevgilisi

Spor Arena / Süleyman ARAT - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi geride kaldı, artık tüm gözler milli maçlara döndü ancak Altay Bayındır’ın geceye damga vuran performansı hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Gerek yaptığı 6 kurtarış gerekse maçın ardından sonucu hazmedemeyip gözyaşlarına boğulması genç eldiveni sarı lacivertli camia ve taraftarların gönlündeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Saha içindeki genç eldiveni herkes tanıyor, peki saha dışında Altay Bayındır nasıl biri? Hürriyet olarak biz de bu soruların yanıtını aradık, Altay’ı mercek altına aldık.

Çok yoğun hisler yaşadım bu da maç sonrası dışarı vurdu

23 yaşındaki file bekçisi karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili olarak “Duygu yoğunluğu had safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu” dedi. “O Fenerbahçe’yi yüreğinde yaşıyor” Beşiktaş maçının hemen ardından aradığımız Altay Bayındır’ın en yakınındaki arkadaşının maç sonundaki genç kalecinin gözyaşlarına getirdiği yorumu bu. Ve isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşı “Çok hırslı bir karakter, her zaman kazanmak için oynuyor. Kazanamayınca böyle duygu patlamaları yaşaması normal” diye de devam etti.

Ailesi Bursa’da ancak annesi haftada 2 gün İstanbul’da

Maradona belgeselinde izlemiştik... Diego Armando Maradona’nın annesi ünlü futbolcunun ifadesiyle Totta’sı Dalma Salvadora Franco, oğlu Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlarken telefonda ona “Hepimizi gururlandırdın ama çok yoruldun. Şimdi git güzelce dinlen” dediği gibi Altay

Bayındır da annesinin gözünde hâlâ büyümeyen küçücük oğlu.

Gurbette bir başına yaşadığını düşündüğü oğluna bazen haftada bir, bazen iki kez Bursa’dan gelip yemekler yapan, evini temizleyip ütü yapan annesinin F.Bahçeli ünlü kalecinin kalbindeki yeri apayrı.

Kalede panter, sahanın dışında tam bir ev kuşu

F.Bahçe’ye transfer olduğu günlerde ünlü bir AVM’nin rezidans bölümünde ev kiralayan Altay Bayındır, pandemi başladıktan sonra Anadolu yakasında ağaçlıklar içinde havuzlu, sakin bir eve taşınmayı seçti.

Evinde başta yeğeni minik Aybars ve genç kaleci Oytun Özdoğan olmak üzere, sevdiği arkadaşlarıyla buluşup vakit geçirmekten, PlayStation oynamaktan, yemek yapmaktan keyif alan Altay, 16 plakalı Audi A4 arabasından vazgeçemiyor. Antrenmanlara gidiş geliş ve Bursa’ya aile ziyaretleri dışında çok seyrek araç kullanıyor.

Altay daha önce verdiği bir röportajda kaleciliği tercihinde annesinin rolünü “Anneme ‘Kaleci mi olayım, oyuncu mu?’ diye sordum. Annem, ‘Valla oğlum kaleci ol. Sen yaparsın’ dedi” sözleriyle ifade etmişti.

KANARYA’DA YENi EFSANE OLMAYA ADAY

Fenerbahçe tarihine imzalarını atan büyük kaleciler Cihat Arman, Şükrü Ersoy, Özcan Arkoç, Ilie Datcu, Yavuz Şimşek, Tony Schumacher, Yaşar Duran, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber, Vokan Demirel gibi efsanelerden biri olmaya aday olan Altay Bayındır bunun için ne gerekirse yapıyor.

Özel yaşamına dikkat eden, aşırılıklardan uzak duran, kendini geliştirmek için saha içi ve saha dışında çaba harcayan Altay, Fenerbahçe’nin aydınlık yüzü olarak öne çıkıyor.

TAM BİR KİTAP KURDU

Kitap okumanın kendisini hem dinlendirdiğini hem de geliştirdiğini her fırsatta söyleyen Altay Bayındır, internet üzerinden ilgi alanına giren kitapları Samandıra’ya getirtiyor. Maç sonu verdiği röportajlarda akıcı konuşmasıyla dikkat çeken genç eldivenin bunu kitap okumaya borçlu olduğu ifade edildi.

Altay derbi sonrası ligde kalan haftalarla ilgili olarak da “Artık hataların telafisi olmayan haftalardayız. Disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Biz Fenerbahçe’yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor” diye konuştu

Rakip takımlar bu sezon ligde F.Bahçe’ye karşı 6 kez penaltı kullanırken, atışların 2’sini kurtaran Altay bu alanda ligin en başarılı 3 kalecisinden biri.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...