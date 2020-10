Altay Bayındır: "A milli ya da ümit milli hiç fark etmez! Üstümde milli arma var..."

Altay Bayındır, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Altay, "A Milli Takım aday kadrosunda yer almaman kamuoyunda tartışılan bir konuydu. A Milli Takım'dan davet bekliyor muydun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buna şöyle bir cevap verebilirim. Şu anda üstümde de milli arma var. Benim için A milli ya da ümit milli hiç fark etmez. Bugün Ümit Milli Takım'dayım, hocam şans verirse oynarım. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım. Bunun hiçbir önemi yok. Dediğim gibi bizim için en önemli şey sahada çalışmak, gerisi başka. Gerisi gelecektir."

Ümit Milli Takım'ın, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme mücadelesinde İngiltere ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren genç file bekçisi, "Biz milli takımız o yüzden şansımız her zaman üst düzeydir. En iyi şekilde konsantre olup bu maça da her zamanki gibi kazanmak için çıkacağız. Bizim için rakibimizin grup lideri, grup ikincisi ya da grup sonuncusu olmasının hiçbir önemi yok. Sonuçta maç maçtır. Rakip büyük ya da küçük gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olamaz. Çıkıp elimizden geleni sahaya yansıtacağız. Umarım iyi bir sonuçla, galibiyetle ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, "Milli takım, 7 maç sonunda 7 puanla beklentilerin gerisinde olarak 4. sırada yer alıyor. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusuna, "Bunu birçok etkene bağlayabiliriz. Kesinlikle tek bir şeye bağlayamayız. Birçok etken olabilir. Bunun değerlendirmesini hocalarımız yapacak. Biz futbolculara düşen bu konulardan ziyade, daha çok işimize sarılıp, saha içinde iyi mücadele etmek." cevabını verdi.



- "Umarım ki iyi bir sezon olur. Sezon sonunda da güleriz"



Altay, Fenerbahçe'nin transferde çok önemli oyuncuları kadroya katması ve şampiyonluk iddiasıyla ilgili olarak ise "İyi transferler yaptık. Umarım ki iyi bir sezon olur. Sezon sonunda da güleriz. Çünkü camia olarak buna ihtiyacımız var. İyi de başladık, inşallah böyle de götürürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç file bekçisi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında kurtardığı penaltının kendisi ve takımı için önemli olduğunu aktararak, "Evet önemliydi. Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Çalışıyoruz, hocalarımızın söylediklerini sahaya iyi bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıtabiliyorsam da ne mutlu bana. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.





- "Geçen sene bütün kartları penaltıdan dolayı yedim"



Penaltıda çizgi ihlali yapan kaleciye sarı kart gösterilmesi kuralının değişmesini olumlu bulduğunu dile getiren Altay Bayındır, penaltılar için özel olarak çalıştığını da belirterek, şunları söyledi:

"Geçen sene bütün kartları penaltıdan dolayı yedim. Bunun için bir maçta cezalı oldum. Ufak tefek öne çıkmalardan tekrar edilen penaltılar vardı. Penaltılara tabii ki çalışıyorum. Her idmandan sonra vakit buldukça, eğlenceli, biraz gülerek, keyif alarak çalışıyoruz. Özel olarak antrenmanda tamamen ona odaklanmamız söz konusu değil. Her şeye olduğu gibi penaltılara da çalışıyoruz."



- "Amatör ruhunu kaybetmeden çalışmak çok önemli"



Altay, "Bursa'da amatör olarak futbola başladın ve şu anda Fenerbahçe kalesinin sahibi oldun. Başarını getiren faktörler nelerdi?" sorusunu, "Önemli olan kafa yapısını hiçbir zaman bozmadan aynı ciddiyet ve aynı konsantrasyonda her zaman çalışmak. Nerede olursan ol, nasıl bir seviyede olursan ol, amatör ruhunu kaybetmeden, aynı şekilde aynı ciddiyette çalışmak çok önemli. Ben de böyle yapıyorum. Bundan sonra da böyle yapacağım." şeklinde yanıtladı.

Genç file bekçisi, "İngiliz basını, oyun tarzını De Gea'ya benzetmişti. Senin oyun tarzını benzettiğin bir kaleci var mı?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Kesinlikle bir kaleciyi örnek alma ya da benzetme gibi bir şey söz konusu değil. Ben kendi yolumda ilerliyorum. Tabii ki küçüklüğümden beri Avrupa'nın büyük maçlarını seyrediyorum. O maçlarda da iyi ve doğru şeylere dikkat ediyorum. Çünkü herkes hata yapıyor, hata yapmayan kaleci yoktur. Onların iyi yanlarını alıp, kendime kurgulamaya, bakarak uygulamaya çalışıyorum. Çalışmalar bu yönde."

Altay, oyun tarzını en beğendiği ligi ise "Premier Lig hoşuma gidiyor. Daha çabuk, daha agresif bir futbol oluyor. Dolayısıyla Premier Lig diyebilirim." sözleriyle açıkladı.

