Altay Başkanı Ekmekçioğlu’ndan VAR hakemlerine tepki

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Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter" diyerek Altay’a karşı haksızlıklar yapıldığını kaydeden Ekmekçioğlu, şunları söyledi: "Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio’nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım’a yaptığı hareket net penaltı. Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez’in çalımında Beşktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio’nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR’ın devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan’ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiçbir mantık kabul edemez. Benzer durum Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Rosier’in Naderi’ye ceza sahasında yaptığı harekette de yaşandı. Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi."