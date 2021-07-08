Alperi Onar, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Alperi Onar'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde daha önce BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Galatasaray'da oynayan 1.67 metre boyundaki ve 25 yaşındaki oyun kurucu, son olarak yine OGM Ormanspor'da forma giymişti.