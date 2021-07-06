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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Amanda Zahui, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

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Amanda Zahui, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amanda Zahui'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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