Almanya'da Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray'ın gözdesi için dikkat çeken serbest kalma bedeli....

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan ve uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup eden Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İki sezondur uyguladığı transfer politikasıyla dikkat çeken sarı - kırmızılılarda kadroya katılan gurbetçi futbolcuların performansı da beğeni toplamıştı. Gelecek sezon planlamasına da başlayan sarı Galatasaray'ın gündemine gelen bir diğer isim de belli oldu.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Bild'in haberine göre bonservisi Bundesliga ekibi Werder Bremen'de bulunan ve bu sezonu Heidenheim'da kiralık olarak geçiren Eren Dinkçi, takımından ayrılarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

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Serbest kalma bedeli 5 milyon euro olan Dinkçi için Leipzig, Borussia Dortmund ve Leverkusen'in takipte olduğu kaydedildi.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

22 yaşındaki futbolcu için Türkiye'den de ilgi olduğu ve Galatasaray'ın transfer için fazlasıyla istekli konumda bulunduğu aktarıldı.

Genç milli takımlar seviyesinde 1 kez Türkiye U19 ve 3 kez Almanya U20 forması giyen Eren Dinkçi'nin bonservisini Heidenheim'ın da almak istediği belirtildi.

Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Dinkçi, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.