Almanya yerine Türkiye'yi seçen ve Milli Takım kadrosuna alınan Mehmet Can Aydın ilk kez Spor Arena'ya konuştu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubunda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Bundesliga’da Schalke 04 formasıyla mücadele eden Mehmet Can Aydın ve son haftalarda Süper Lig’de attığı gollerle dikkat çeken Umut Nayir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Daha önce Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve geçtiğimiz günlerde ay-yıldızlı forma için mücadele edeceğini açıklayan Schalke 04’ün 21 yaşındaki oyuncusu Mehmet Can Aydın, aday kadronun açıklanmasının ardından duygularını ilk kez Spor Arena’ya anlattı.



Mehmet Can Aydın’ın açıklamaları şu şekilde:



“STEFAN KUNTZ VE HAMİT ALTINTOP BANA BU FIRSATI VERDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM”



Stefan Kuntz ve Hamit abi bana bu güzel fırsatı verdiği için çok mutluyum. Ailem ve arkadaşlarım hepsi çok mutlu. Hepimiz için çok büyük bir gurur. Türkiye için oynamak benim için çok büyük bir onurdur. Çocukluğumda Halil-Hamit Altıntop, İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğlu gibi böyle büyük Türk futbolcuları takip ediyordum. Şu anda tek bir isim söylemek doğru olmaz ama A Milli Takımdaki abilerimden çok şeyler öğrenebileceğime eminim. Genç yaşta kadroya dahil edilmem benim için büyük bir şans. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü kadromuzda çok iyi oyuncular var. Alman altyapısı teknik ve taktik olarak benim futbol eğitimime çok faydalı oldu. Tabii ki biz gurbetçi futbolcular olarak bu tarz kararları vermek çok kolay olmuyor. Bir yandan doğup büyüdüğün yer, diğer yandan vatanın ve milletin. Ama şu an çok mutlu ve huzurluyum.



“İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR, HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDEBİLMEK”



Stefan Kuntz, benim için çok iyi bir antrenör. Onu Almanya’dan da tanıyorum. Stefan Kuntz’un Türkiye’yle çok güzel başarılar elde edebileceğine eminim. Hocayla ilk defa geçen yaz konuştum, güveni için minnettarım. Onu ve ekibini daha iyi tanımak için sabırsızlanıyorum. Futbolda geçmişten en iyi şekilde ders çıkarıp bugüne odaklanmak zorundayız. İyi bir takımımız var ve hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Bende mümkün olduğunca bu süreçte milli takımımıza faydalı olmak istiyorum.



“TÜRKİYE’DEKİ KULÜPLERİN HER ZAMAN İLGİSİ VARDI AMA KENDİMİ FC SCHALKE 04’TE İYİ HİSSEDİYORUM”



Futbola VfL Übach-Boscheln Jugend takımında başladım. Ondan sonra 3 yıl Borussia Mönchengladbach için oynadım. 10 yıldır FC Schalke 04 için oynuyorum, FC Schalke 04 bana profesyonel olma şansı verdiği için çok mutluyum. Almanya futbolundaki altyapı sistemi çok iyi. Özellikle FC Schalke 04 ve Manuel Neuer, Mesut Özil, Leroy Sane gibi dünya futbolundaki yıldızların üzerinde çok büyük emeği olan Norbert Elgert (FC Schalke 04 U19 antrenörü) genç oyuncuları profesyonel futbol için çok iyi hazırlıyor. Bundesliga dünyanın en iyi liglerinden biridir. Burada oynamak her zaman hayalimdi. Teknik direktör Thomas Reis’in, takımımızın çok sıkıntılı bir süreçten geçmesine rağmen bana çok güvendiğini hissedebiliyorum. Takımıma mümkün olduğunca katkı sağlamak istiyorum. Ligde kalmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türkiye’deki büyük kulüplerin bana her zaman ilgisi olmuştu ama FC Schalke 04’te kendimi şu an iyi hissediyorum. Doğru yerde olduğumdan eminim. Kendimi daha da geliştirmek için Avrupa futbolunda kendimi ispatlamak istiyorum. Hedefim bir gün Premier Lig’de oynamak.