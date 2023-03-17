Son dakika: Milli Takım kadrosu açıklandı! İlk kez davet edilenler...

Haberin Devamı

A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez milli takım kadrosuna alındı.

Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Milli Takım'a en çok oyuncu Fenerbahçe'den

Fenerbahçe, 6 oyuncuyla ay-yıldızlı takıma en fazla futbolcu gönderen takım olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertlileri, 4 futbolcuyla Beşiktaş, 3 oyuncuyla da Galatasaray takip etti.



A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ermenistan ve 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu belirlendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadroya Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydin’i davet etti. Böylece Fenerbahçe, 6 futbolcu ile milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım oldu.



Beşiktaş’tan 4, Galatasaray'dan da 3 futbolcu milli takım aday kadrosuna çağırıldı.

Haberin Devamı

İşte Milli Takım kadrosu:



KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır



DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu



ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

milli takım'IN PROGRAMI

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü EURO 2024 Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı saat 14.30'da başlayacak.

Haberin Devamı

Hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla başlayacak Ay-Yıldızlılar, Ermenistan maçı için 24 Mart'ta Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Erivan'a gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, aynı gün saat TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından saat TSİ 18.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

Türkiye - Ermenistan müsabakası, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Ermenistan karşılaşmasının hemen ardından THY'ye ait uçakla Erivan'dan Bursa'ya geçecek.

Haberin Devamı

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 27 Mart Pazartesi günü saat 16.15'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 17.00'de yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.