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EURO2020
Haber Giriş: 23.06.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Almanya 2-2 Macaristan (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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Almanya 2-2 Macaristan (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

Almanya, EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan'la 2-2 berabere kalarak üst tura yükseldi.

EURO2020 F Grubu'nun son haftasında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaştı.

Mücadelede iki kez geriye düşen Almanya, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve üst tura yükseldi.

Macaristan 11inci dakikada Adam Szalainin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 66ncı dakikada Havertzin golüyle Almanya eşitliği sağladı: 1-1.

Bu golün 2 dakika sonrasında Schaferin golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2. 84üncü dakikada Goretzkanın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu skorların ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.

SON 16 TURUNDA İNGİLTERE-ALMANYA EŞLEŞMESİ

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda İngiltere-Almanya eşleşmesi ortaya çıktı. Bu iki takım, 29 Haziran Salı günü İngilterenin Londra şehrindeki Wembley Stadında çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.

Almanya 2-2 Macaristan (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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