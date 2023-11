Almanlardan Bayern Münih-Galatasaray maçı itirafı: 'Hakemin kararı kurtardı, gruptan çıkma şansı...'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Allianz Arena’da Bayern Münih’e konuk olan ve İstanbul’daki maçta olduğu gibi dirençli bir futbol oynayan temsilcimiz Galatasaray, Harry Kane’in 80. ve 86.dakikalarda attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Kongolu forvet Cedric Bakambu’dan gelirken sarı-kırmızılıların 62.dakikada Lucas Torreira ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. 4 puanda kalan ve Kopenhag’ın Manchester United’ı 4-3 yenmesiyle grupta 3.sıraya gerileyen temsilcimiz Galatasaray, 29 Kasım’da RAMS Park’ta Manchester United’ı ağırlayacak. Dünkü maçı yakından takip eden Alman gazeteciler, Galatasaray’ın Bayern Münih karşısındaki performansını ve gruptaki şansını Spor Arena’ya değerlendirdi.

Haberin Devamı

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇIYLA İLGİLİ ALMAN GAZETECİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

STEFAN KUMBERGER (RAN.DE): “GALATASARAY, İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNADI. BU ÇOK ETKİLEYİCİYDİ”

Galatasaray'ın Münih'teki performansı çok iyiydi ve dürüst olmak gerekirse bu bizim için artık sürpriz değildi. İlk maçla aynı yoğunlukta oynadılar, bu çok etkileyiciydi. Bayern Münih, maçın sonlarında daha akıllıydı ve Harry Kane gibi bir forvete sahiplerdi. Onun soğukkanlılığı fark yarattı. Tabii ki maçta çok sayıdaki Türk taraftarın da etkisi vardı. Çok gürültülü oldukları için Bayern Münih taraftarları da daha yüksek sesle karşılık vermek istediler. Maçta ben şahsen Lucas Torreira'yı yine çok beğendim. Çok zeki, iyi bir bakış açısına sahip ve mücadelelerde güçlü. Mauro Icardi, her zaman oynadığı gibi oynamadı ve maçta pek önemli bir faktör değildi. Elbette Galatasaray'ın son 16 turuna kalma şansı hala var. Bu tamamen onların elinde. Kopenhag ile oynayacakları maç gerçek bir final olacak. Ve unutmamalısınız ki Bayern Münih onlara yardım edecek. Bayern Münih'in, Kopenhag ve Manchester United karşısında da iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Her maçı kazanmayı istemek Bayern Münih’in DNA'sında var. Bayern Münih, her iki maçı da kazanırlarsa, bu Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacak.

Haberin Devamı

FELİX FİSCHER (SKY SPORT GERMANY): “BAYERN MÜNİH, MUSLERA OLMASAYDI MUHTEMELEN DAHA ERKEN GOL ATARDI”

Galatasaray, Bayern Münih karşısında yine çok iyi bir iş çıkardı ama şanssızdılar. Örneğin; Lucas Torreira gol atmadan önce Icardi'nin kafasının önde olmasından dolayı ofsaytta kalması gibi. Bu performans benim için sürpriz olmadı çünkü Galatasaray’da çok fazla kalite var. Fernando Muslera, bir kez daha çok iyi bir iş çıkardı, özellikle de Leroy Sané'ye karşı. O olmasaydı Bayern Münih muhtemelen daha erken gol atardı. Bu arada Alphonso Davies’in pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. Şimdi grup çok açık ve her şey olabilir. Ama Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Manchester United ve Kopenhag'a karşı gerçekten iyi bir şansları olacak.

Haberin Devamı

JULİAN BUHL (T-ONLİNE): “GALATASARAY TARAFTARI, BAYERN MÜNİH OYUNCULARINA İSTANBUL’DAKİ ATMOSFERİ HİSSETTİRDİ”

Galatasaray'ın performansı benim için sürpriz olmadı. Zaten İstanbul'daki ilk maçta, özellikle de Old Trafford'daki büyük galibiyetle neler yapabileceklerini gösterdiler. Münih'te yine çok iyi bir maç çıkardılar ama yine ilk maçta olduğu gibi yarattıkları büyük fırsatları daha etkili bir şekilde değerlendiremediler. Sonuçta Bayern Münih’teki oyuncuların bireysel kalitesi büyük fark yarattı; özellikle de son iki golüyle maçın kaderini belirleyen Harry Kane. Ancak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde şu ana kadar en zorlu rakip olduğunu kanıtladı. Allianz Arena’da çok sayıda Galatasaray taraftarı vardı. Maçtan önce Bayern Münih oyuncuları sahaya girdiğinde yüksek sesle ıslık çalıp bağırıyorlardı. Yani Bayern Münih oyuncuları, deplasman maçındaki atmosferi biraz hissettiler. Bu da maçı çok özel kıldı ve stadyumda çok iyi bir atmosfer vardı. Mauro Icardi, büyük kalitesini bir kez daha kanıtladı ve Bayern Münih’e ciddi sorunlar yaşattı. Kaleci Muslera da yine çok iyi bir performans sergiledi. Lucas Torreira ve Kaan Ayhan'dan oluşan orta saha da sağlamdı. Davinson Sanchez de Kane'i uzun süre savunarak iyi bir iş çıkardı. Davies, ilk sarı kartından sonra yine de büyük bir risk alarak mücadeleye girdi. Davies, o pozisyonda ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç edilmiş olsaydı şikayet edemezdi. Davies’in, mücadele sırasında sadece rakibine vurmakla kalmayıp aynı zamanda topla da oynaması onu sonunda kurtardı. Kendisi ve FC Bayern Münih için şanslı bir karardı.

Haberin Devamı