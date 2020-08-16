Alman mühendisliği: Bayern Münih

Spor Arena / Ali VARLI | Barcelona’ya yüzyılın yenilgisini yaşatan Bayern Münih için ‘dünyanın en iyi yönetilen spor kulübü’ ifadesini kullanmak kesinlikle yanlış olmaz. ‘En iyi çalış, en iyi ol, en iyi kal’ felsefesiyle hareket eden kulüpte forma giyen tüm futbolcular sahaya sadece kazanma düşüncesiyle çıkıyor. Savunma ağırlıklı korkak futbol oynatan bir teknik direktörün Bayern’de tutunma şansı hiç yok. Nitekim geçtiğimiz kasım ayında Niko Kovac bu yüzden gönderildi ve yerine geçici olarak getirilen Hansi Flick ‘hücum futbolunu’ yeniden takıma yerleştirince tarihi başarılar peş peşe geldi.

FLICK, 4-4-2 VE 4-3-3 GiBi SAYILARA HiÇ TAKILMAZ

FLICK’in görev yaptığı süreçte Bayern’i yakından takip edenler için 8-2’lik Barcelona galibiyeti sürpriz olmadı zira takım daha önce de grupta Tottenham’ı 7-2, Kızılyıldız’ı 6-0, son 16 turunda da Chelsea’yi 3-0 ve 4-1 yenmişti. Flick başarıyı bireysel yeteneklerle değil, Trapattoni, Guardiola ve Löw gibi kolektif futbolla yakaladı. Oyunun her bölümünde etkin futbolu tercih ediyor. Hız, pas yoğunluğu ve rakip yarı sahada dripling onun sisteminin kilit kavramları. 4-4-2 ya da 4-3-3 gibi sayılarla anlatılan sistemlere hiç takılmıyor. Oyun felsefesinde vazgeçilmez olanlar; dörtlü defans ve ileride sabit bir forvet.

AGRESiF BASKI VE ‘U’ FORMUNDA PAS SiRKÜLASYONU

Kaleci hariç tüm futbolcularından hücuma katkı bekliyor, santrfor hariç tüm takımdan savunma istiyor. Her noktada pres yaptırıyor. Agresif baskıyla rakibi bunaltıyor. Flick’in oyun sisteminde en kilit isimler sol ve sağ bekler ile 6 numara pozisyonunda oynattığı futbolcu. Kanat oyunlarına önem verir. Onun için ortayı kalabalık tutar ki kanatlarda yer açılsın. Sağ ve sol beklerin sürekli öne çıkmasına imkan tanır (Barcelona maçında sol bek Davies’in getirip kale önünde sağ bek Kimmich’e gol attırması bunun en güzel örneği). ‘U’ formunda pas sirkülasyonu yaptırır.

ESKi FUTBOLCULARINI YETENEK AVCISI YAPTI

BAYERN Münih, Barcelona karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de yer alan futbolculara toplam 95 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kadrosunda öyle yetenekli gençler var ki, gelecek 10 yılı garanti altında... Barça karşısında harikalar yaratan alphonso Davies, Serge Gnabry, Joshua Kimmich ve Leon Goretzka’nın yanı sıra Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou, Sarpreet Singh, Jann Fiete arp, Paul Will ve Dominique Cuisance bu isimler arasında. “Peki Bayern Münih bu oyuncuları nasıl buluyor?” sorusunun cevabına gelince... Bayern eski yabancı futbolcularından yararlanmayı çok iyi yapıyor. Daha önce formasını giyip ülkelerine dönen lejyonerlerle bağını koparmıyor. Onları, ülkelerinde genç futbolu bakmaları için görevlendiriyor. Hepsi kendi ülkesindeki gençleri tarıyor ve Bayern’e bildiriyor. Kulüpte yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar transfer ediliyor. Yukarıdaki oyuncular hep bu yöntemle transfer edildi.