Alman futbol yorumcuları dev maç önü analiz etti: '6-0 olmaz ama Bayern Münih - Galatasaray...'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Kopenhag maçıyla başlayan Galatasaray, İstanbul’da Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kalarak gruplara 1 puanla başladı. İkinci maçta grubun güçlü ekibi Manchester United’ı Old Trafford’da 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, 4 puana ulaştı ve Bayern Münih’in ardından grupta iddialı bir konuma geldi. İstanbul’da konuk ettiği grup lideri Bayern Münih’e 3-1 yenilen Galatasaray, Manchester United’ın Kopenhag’ı yenerek 3 puana ulaşmasıyla İngiliz ekibiyle arasındaki puan farkı 1’e indi.

Bavyera ekibine karşı bugün Allianz Arena’da kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Alman devinden puan alarak gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Bayern Münih’i takip eden Alman futbol muhabirleri, gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadeleyi Spor Arena’ya yorumladı.

Haberin Devamı

FELİX FİSCHER (SKY SPORT GERMANY):

“ZAHA, ZİYECH VE ICARDİ KALİTELERİNİ BAYERN MÜNİH’E DE GÖSTERMEYE İSTEKLİ”

Galatasaray için gerçekten çok önemli bir maç. Puana gerçekten ihtiyaçları var. Ancak Bayern Münih, her zaman her maçı kazanarak güven kazanmak ister. Bayern Münih, grup aşamasında oynadığı son 37 maçın hiçbirini kaybetmedi. Bu büyük bir başarı. Bu yüzden Galatasaray için bir sürpriz yapmak çok zor olacak. Muslera, benim görüşüme göre Galatasaray için en önemli oyunculardan biri. Çok iyi bir kaleci. Muslera oynamazsa bu durum Bayern Münih için büyük bir avantaj olabilir. Bu arada Manuel Neuer, eski gücünü yeniden kazandı. Zaha, Ziyech ve Icardi her zaman fark yaratabilecek oyuncular. Kalitelerini en üst düzeyde gösterdiler ve bunu kesinlikle Bayern Münih'e de göstermeye istekliler. Dayot Upamecano ve Kim Min-jae, geçen haftaki Borussia Dortmund maçında klasını gösterdi. Matthijs de Ligt, önemli bir futbolcu ama bu iki oyuncu da onunla aynı seviyede. Leon Goretzka da bu pozisyonda oynayabilir. Leon Goretzka da Borussia Dortmund karşısında harika bir iş çıkardı. Harry Kane ve Leroy Sané, şu anda çok iyiler. Formlarını koruyabilirlerse Bayern Münih için her şey mümkün. Benim görüşüme göre Thomas Tuchel şu ana kadar gerçekten iyi bir iş çıkardı. Ancak Borussia Dortmund maçında bazı futbol yorumcularından gelen çok fazla eleştiri nedeniyle biraz sinirliydi. Bayern Münih'te, Almanya Kupası’ndaki yenilgiden sonra Thomas Tuchel’e olan baskı gerçekten çok yüksek.

Haberin Devamı

THOMAS BOEKER (KİCKER):

“BAYERN MÜNİH EVİNDE GÜÇLÜ. GALATASARAY’IN SÜRPRİZ YAPACAĞINI SANMIYORUM”

Galatasaray'ın, Bayern Münih'e karşı bir sürpriz yapabileceğini sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bunu arkalarında büyük bir seyirci kitlesiyle İstanbul’da yapardı. Bayern Münih evinde güçlü. Türkiye Süper Ligi’nde lider olmak Galatasaray’a güven verecektir ama bu Bayern Münih'e karşı kazanmak için yeterli olmayacaktır. Yedek kalecinin oynaması her takım için bir dezavantajdır. Yedek kaleci, takımın ilk kalecisinden daha zayıftır ancak bu yedek kaleci Günay Güvenç’in iyi işler yapamayacağı anlamına gelmiyor.

Ziyech, Zaha, Icardi Galatasaray'ın hücum bölgesindeki en önemli direkleridir. Bu isimler, tehlikeli aksiyonlara her zaman hazırdırlar. Bayern Münih’in, genel olarak özellikle savunmada oyuncu konusunda birçok endişesi var. Matthijs de Ligt'in sakatlığı can sıkıyor. Dayot Upamecano, Borussia Dortmund maçında 60 dakika oynadıktan sonra artık Galatasaray’a karşı 90 dakika oynamaya hazır.





MARTİN PİLLER (SPORT1-MAGENTA SPORT):

Haberin Devamı

“GÜNAY GÜVENÇ, DAHA ÖNCE ALMANYA’DA OYNADI ANCAK ULUSLARARASI ALANDA DENEYİMSİZ”

Bence Galatasaray, mükemmel bir günde olduğunda sürpriz yapabileceğini ilk maçta gösterdi. Süper Lig’in zirvesinde yer almak kesinlikle ekstra motivasyon sağlayacaktır ancak Şampiyonlar Ligi, yerel ligden farklı bir seviyede, özellikle de Bayern gibi üst düzey takımlara karşı. Grup aşamasında Bayern Münih'e karşı kazanmak özellikle Allianz Arena'da zor. Bayern, grup aşamasında çıktığı 37 maçta yenilmedi ve bence Galatasaray'ın alabileceği maksimum sonuç beraberlik.

Muslera'nın yerine oynama ihtimali olan Günay Güvenç, daha önce Almanya'da forma giydi ancak uluslararası alanda hâlâ tamamen deneyimsiz. Bunun Bayern Münih için önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Harry Kane, harika bir form yakaladı ve Borussia Dortmund’a karşı 3 gol attı. Eğer oynarsa Günay Güvenç’i kesinlikle bazı zorlu görevler bekliyor. Harry Kane ve Leroy Sane, şu anda çok formdalar ve hücumda çok tehlikeliler. Musiala da yavaş yavaş eski formuna dönüyor. Galatasaray'ın bu oyunculara dikkat etmesi gerekiyor çünkü bu oyuncular maçın gidişatını tek başlarına belirleyebiliyorlar.Thomas Tuchel, Bayern'e büyük bir duyguyla liderlik ediyor. Dortmund'a karşı sadece sarı kart görmekle kalmadı, aynı zamanda maçtan sonra Alman televizyon uzmanları Lohar Matthäus ve Didi Hamann ile oyunu hararetli bir şekilde tekrar tartıştı. Duygusal tavrı oyuncuları etkiliyor.





THOMAS LİPKE (RTL DEUTSCHLAND):

Haberin Devamı

“GALATASARAY, İLK MAÇTA BAYERN MÜNİH’İN MAĞLUP EDİLEBİLECEĞİNİ GÖRDÜ”

Borussia Dortmund'a karşı alınan 4-0'lık ikna edici galibiyete rağmen Münih'te hala gergin bir ortam olduğu çok açık. Teknik Direktör Thomas Tuchel, üçüncü lig takımı olan Saarbrücken’e yenilmesiyle yaşadığı kupa hüsranı ve ligde 2.sırada olmasından dolayı gözlem altında. Bu da en azından Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanın önemini daha da artırıyor. Galatasaray'ın şu anda Süper Lig’in zirvesinde olması Bayern Münih için yeterince uyarıcı olmalı. Bavyeralılar, Okan Buruk liderliğindeki motivasyonu yüksek bir takımla karşılaşacak. Galatasaray, daha ilk maçta Bayern Münih'in mağlup edilebileceğini gördü. Yine de Tuchel'in takımının sahadan galip ayrılacağına inanıyorum ama bu kesinlikle 1972'deki gibi 6-0'lık bir skorla olmayacak.Muslera’nın sakatlığı Galatasaray için çok ağır oldu. Muslera, takımın sadece 1 numarası değil aynı zamanda da takımı kaptanı.

Haberin Devamı

Yedek oyuncu Günay Güvenç, geçtiğimiz cuma günü kısa süre de olsa ligdeki ilk maçına çıktı. Eğer Günay kalede olursa kesinlikle onun için özel bir akşam olacak. Çünkü Almanya'da doğdu. Günay, ilk profesyonel dakikalarını Stuttgarter Kickers'ta geçirdi. Şimdi Allianz Arena’da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak kesinlikle ona ekstra güç kazandıracak. Bu arada Zaha kesinlikle Bayern Münih'in dikkat etmesi gereken bir oyuncu. Aynı şey ilk maçta gol atan Icardi için de geçerli. Dayot Upamecano, herkesi şaşırtacak şekilde uyluk sakatlığının ardından yeniden formda. Dayot Upamecano, hatta Dortmund maçında gol bile attı. Bu nedenle Upamecano'nun savunmada Kim Min-jae ile birlikte oynayacağını varsayıyorum. Hücumda ise Harry Kane'i atlatmanın bir yolu yok.





FRANK LİNKESCH (KİCKER):

“BAYER MÜNİH, BU MAÇIN EN BÜYÜK FAVORİSİ AMA GALATASARAY İLK MAÇTAN DERS ALMIŞ OLMALI”

Bayern Münih, bu maçın en büyük favorisi. Ama Galatasaray ilk karşılaşmadan ders almış olmalı. Bayern Münih’in savunması zayıf. Bayern Münih, akıllıca ve cesurca oynamalı. Sadece savunmakla kalmayıp aynı zamanda kontra ataklarda hızlı olmalılar. Daha etkili olmalı, yakaladıkları fırsatları gole çevirmeliler. Galatasaray’ın, Allianz Arena'da kazanmak için mükemmel bir oyuna ihtiyacı var. Muslera'nın, Bayern Münih forvetlerini durduracak kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. Onun yerine geçeceği konuşulan kaleci Günay için de aynı şeyi düşünüyorum. Mauro Icardi, tehlikeli bir forvet. Eğer Bayern Münih’in savunmacıları dikkat etmezse Icardi gol atabilir. De Ligt'in yerine sakatlıktan yeni dönen ve Dortmund'da harika bir maç çıkaran Dayot Upamecano oynayacak. Dayot, Dortmund’a karşı alınan 4-0’lık galibiyette ilk golü atmıştı. Galatasaray, Bayern Münih’in hücum oyuncularının farkında olmalı. Harry Kane, gol atıyor ama aynı zamanda takım arkadaşlarının daha iyi olmasına da yardımcı oluyor. Harry Kane, çok zeki bir oyuncu. Leroy Sane, sezon başından beri harika bir form yakaladı. Merkez orta sahada Joshua Kimmich var. Bu sezon Kingsley Coman ve Jamal Musiala son dönemde formlarını geliştirdiler.