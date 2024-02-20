Alman futbol efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti

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Almanya'nın, 1990 Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok Alman ekibi, Brehme için başsağlığı mesajı yayımladı.

Werder Bremen

SV Werder Bremen, Andreas'ın yasını tutuyor. 1990 dünya şampiyonu Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.



Hamburg

Dünya Kupası kahramanı hayata veda etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Andreas'ın yasını tutuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı ve sabır dileriz.