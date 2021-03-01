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GeriFutbol Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da kritik maça damga vurdu!
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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da kritik maça damga vurdu!

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Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da kritik maça damga vurdu!
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Fenerbahçe'den sezon başında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralık olarak giden Allahyar Sayyadmanesh, dün akşam oynanan Shakhtar Donetsk maçına damga vurdu.

Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhansk, dün akşam deplasmanda Shatktar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Zorya Luhansk, son bölümünü 10 kişi oynadığı mücadeleyi 90+4. dakikada Dmitriy Ivanisenya'nın golüyle 1-0 kazandı. Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'Da forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, son dakikada atılan golün asistini yaptı.

Kendi sahasından topu alan Allahyar, sağ kanattan rakip ceza sahasına kadar geldi, iki rakibini güzel bir şekilde ekarte eden 19 yaşındaki Allahyar'ın içeri çevirdiği topta Dmitriy Ivanisenya'ya yalnızca dokunmak kaldı.

Zorlu Shakhtar deplasmanından 3 puanla dönen Zorya Luhansk, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Allahyar bu sezon çıktığı 9 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Zorya Luhansk, 16 haftası geride kalan ligde 37 puanla lider olan Dinamo Kiev ve 30 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından 29 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ve Zorya'nın birer maçı eksik.

Allahyar Sayyadmanesh, Ukraynada kritik maça damga vurdu

UKRAYNA BASININDAN ALLAHYAR'A ÖVGÜ

Maçın sonunda yaptığı asistle adından söz ettiren Allahyar için Ukrayna basınında da övgü dolu haberler yapıldı. Maçın adamı seçilen 19 yaşındaki İRanlı futbolcu için 'Zirvede dengeleri değiştiren adam' başlığı atıldı.

 

Allahyar Sayyadmanesh, Ukraynada kritik maça damga vurdu

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